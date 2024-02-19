Не только в Сумской области и в Харькове. Подземные школы появятся еще в одном регионе Украины

В Запорожье до 1 сентября 2024 года появятся подземные школы. Об этом сообщил глава Запорожской военной областной администрации Иван Федоров. Он отметил, что школьники будут учиться онлайн или в смешанном режиме.

Об этом Федоров рассказал в интервью Укринформу. По его словам, нужно найти решение для того, чтобы дети безопасно получали знания.

"Сделаем подземные школы. Работаем теперь над локациями, две или три их будет. Зачем это? Потому что никто не знает, сколько будет продолжаться война. Мы были в Хельсинки, были в укрытиях – они в сверхсовершенном состоянии. Там используют их как спортзалы, как площадки для обучения. До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", – заверил глава Запорожской ОВА.

По его словам, именно нежелание чиновников мешает тому, чтобы дети учились в школах города. Он заверил, что образование начнется. В частности, уже в марте планируется открыть 50 учебных заведений.

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"Задача проста: есть столько-то школ, столько-то укрытий готовых, есть те, которые надо сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет?" – сказал Федоров.

Напомним, в городе Шостка Сумской области планируют построить подземную школу при учебном заведении. Предложил создать новый учебный проект городской голова Николай Нога. Таким образом в регионе планируют предоставить возможность детям получать знания в безопасном пространстве.

Сейчас же открытия первой подземной школы ждут ученики Харькова. Ранее мэр города Игорь Терехов рассказывал, что строительные работы идут по плану и уже в марте дети смогут приступить к офлайн-обучению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Покровске будет построена "школа со школой под землей", где будет лифт, кинотеатр и зимний сад.

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