Не только в Сумской области и в Харькове. Подземные школы появятся еще в одном регионе Украины

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
270
Не только в Сумской области и в Харькове. Подземные школы появятся еще в одном регионе Украины

В Запорожье до 1 сентября 2024 года появятся подземные школы. Об этом сообщил глава Запорожской военной областной администрации Иван Федоров. Он отметил, что школьники будут учиться онлайн или в смешанном режиме.

Об этом Федоров рассказал в интервью Укринформу. По его словам, нужно найти решение для того, чтобы дети безопасно получали знания.

Не только в Сумской области и в Харькове. Подземные школы появятся еще в одном регионе Украины

"Сделаем подземные школы. Работаем теперь над локациями, две или три их будет. Зачем это? Потому что никто не знает, сколько будет продолжаться война. Мы были в Хельсинки, были в укрытиях – они в сверхсовершенном состоянии. Там используют их как спортзалы, как площадки для обучения. До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", – заверил глава Запорожской ОВА.

По его словам, именно нежелание чиновников мешает тому, чтобы дети учились в школах города. Он заверил, что образование начнется. В частности, уже в марте планируется открыть 50 учебных заведений.

Видео дня

"Задача проста: есть столько-то школ, столько-то укрытий готовых, есть те, которые надо сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет?" – сказал Федоров.

Не только в Сумской области и в Харькове. Подземные школы появятся еще в одном регионе Украины

Напомним, в городе Шостка Сумской области планируют построить подземную школу при учебном заведении. Предложил создать новый учебный проект городской голова Николай Нога. Таким образом в регионе планируют предоставить возможность детям получать знания в безопасном пространстве.

Сейчас же открытия первой подземной школы ждут ученики Харькова. Ранее мэр города Игорь Терехов рассказывал, что строительные работы идут по плану и уже в марте дети смогут приступить к офлайн-обучению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Покровске будет построена "школа со школой под землей", где будет лифт, кинотеатр и зимний сад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!