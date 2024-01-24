В Покровске построят ''школу со школой под землей'', где будет лифт, кинотеатр и зимний сад

В Покровске Донецкой области планируют построить "школу со школой под землей" по израильской технологии. В учебном заведении установят лифт, на котором школьники и учителя будут спускаться в противорадиационное укрытие. Кроме того, там создадут зимний сад и разместят кинотеатр.

По проекту реконструировать будут учебно-воспитательный комплекс № 2, попавший под вражеский обстрел в ноябре 2022 года. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация на официальном сайте. Там отмечено, что сейчас уже есть общее визуальное решение, однако проект должен быть обсужден с жителями общества. После этого начнется работа полноценной визуализации учебного заведения под землей.

"Во-первых, это полная безбарьерность – будут учтены условия инклюзивного образования. Планируется строительство лифта, соединяющего верхние этажи с нижним, где будет укрытие. Это минус первый этаж. На первом этаже разместится спортивный зал, столовая и мультифункциональное пространство, а именно кинотеатр и библиотека. На втором и третьем этажах будут расположены учебные классы. Изюминкой учебного заведения станет зимний сад", – сказал руководитель Управления капитального строительства Данило Проскуренко.

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Планируется, что в учебном заведении будут учиться 640 учеников, а само сооружение будет состоять из двух зданий – школы и дошкольного подразделения, которые будут соединяться подземными и наземными коридорами. Площадь под землей можно будет использовать как в чрезвычайных ситуациях, так и в мирное время. Главное, как отметили в администрации, обеспечить безопасность украинским школьникам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мэр Харькова показал фото первого противорадиационного укрытия, в котором могут учиться еще 100 школьников.

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