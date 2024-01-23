Еще 100 детей смогут учиться в Харькове: мэр показал фото первого противорадиационного укрытия

В Слободском районе Харькова возобновили противорадиационное укрытие в одном из учебных заведений. Теперь техническое сооружение отвечает всем нормам, там будет учиться 100 школьников.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Facebook. Он отметил, что разрешение на очное обучение предоставила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"Это первое такое укрытие, оно находится в школе в Слободском районе и отвечает всем необходимым нормативным документам. С сегодняшнего дня здесь учатся наши дети – от первоклассников до выпускников. Для нас эта реконструкция – начало долгого пути, очередной шаг к расширению сети образовательных учреждений, и мы будем восстанавливать еще несколько школ в других районах города, чтобы охватить офлайн-обучением больше харьковских школьников", – сказал Терехов.

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Пользователи соцсети в очередной раз поддержали руководителя города и выразили ему свою благодарность за то, что он продолжает делать шаги, чтобы дети могли посещать обучение офлайн:

"Очень хорошее решение у мэра г. Харькова открыть подземные школы для детей. Спасибо Вам, Игорь Александрович! Вы лучший мэр!", "Подземные школы – это очень хорошее решение в наших харьковских реалиях. Открывайте еще классы, пожалуйста".

Ранее Терехов показал, в каком состоянии находится первая подземная школа. По словам городского главы, уже в марте планируется начать обучение для школьников в этом учебном заведении, чтобы в метро можно было предоставить доступ к урокам для большего количества дошкольников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что четверть будущих первоклассников Харькова уже записались в метро.

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