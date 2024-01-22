Четверть будущих первоклассников Харькова уже записались в метросад: мэр показал фото и поразил сеть

650 дошкольников на выходных посетили харьковский метросад. Все дети, которые ходят в учебное заведение, готовятся в школу и уже осенью станут первоклассниками.

По словам городского головы Игоря Терехова, это четверть будущих первоклассников. Об этом глава Харькова рассказал в Facebook. По его словам, посещать метросад может всего 750 детей.

"На метросад есть большой спрос. Критериев отбора среди детей нет. Записаться на занятия могут и харьковчане, и те, кто был вынужден переселиться в наш город. Я очень благодарен всем педагогам, которые помогают нашим малышам качественно подготовиться к школе", – сказал Терехов.

Он также добавил, что уже в марте планируется открыть подземную школу, которая будет работать в две смены по 450 учеников. Таким образом, администрация сможет расширить возможности, чтобы обустроить в стенах метрополитена детский сад.

Видео дня

Пользователи сети прокомментировали сообщение, поддержав городского голову. и отметили, что он самый лучший:

"Харьков – несокрушимый! Наш мэр – лучший!"

"Большая благодарность от мамы одного из будущих первоклассников 116 лицея! Спасибо мэру Игорю Александровичу и нашему невероятному директору школы Оксане Владимировне за большой вклад в развитие наших детей в пограничном городе-герое!".

"С чего-то нужно начинать. Вообще, это первый опыт в стране. Молодец Терехов".

Напомним, Терехов рассказывал, что благодаря метрошколе удалось улучшить качество образования в городе. По его словам, с началом учебного года количество учеников стало больше вдвое. Однако на этом возможности метрошколы исчерпываются, поэтому принимать школьников больше не будут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мэр Харькова показал, как выглядит сейчас подземная школа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!