Не в Харькове: в Украине хотят построить подземную школу

В городе Шостка Сумской области планируют построить подземную школу при учебном заведении. Об этом сообщил городской голова Николай Нога.

Он предложил создать новый учебный проект для школьников Сумщины, чтоб дети имели возможность получать знания и общаться в безопасном пространстве даже в экстремальных условиях войны. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"UNDERGROUND SCHOOL – это новый учебный проект, это не просто укрытие, это место, где можно будет получить на нормальном уровне знания в чрезвычайно сложных условиях", – сказал Нога.

Напомним, что первая подземная школа в Украине должна заработать уже в марте. Строительство учебного заведения идет по плану в одном из районов города Харькова. Городской голова Игорь Терехов отметил, что, несмотря на вражеские обстрелы города, подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы школьники как можно скорее смогли начать учиться очно.

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