В Харькове построили первую подземную школу: имеет 20 классных комнат и может принять 900 учеников в две смены. Фото

В Харькове завершилось строительство первой подземной школы и сейчас там проводятся последние приготовления перед началом занятий. Заведение имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. В этом году за парты сядут уже 600 школьников, а набор детей на следующий учебный год уже завершен.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что помещение построено по самым высоким стандартам безопасности и подобные школы будут появляться в других районах.

"Строительство первой подземной школы завершено. Сейчас мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. Набор учеников на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей", – написал Терехов.

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"Анонсируя будущее, – да, мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию", – добавил глава Харькова.

Первая подземная школа имеет противорадиационные двери, различные фильтры, а также воздухоочистители. По словам Терехова, это помещение будет более приспособлено к занятиям, чем метро.

Напомним, в метрошколе Харькова с начала ее открытия общее количество школьников увеличилось более чем вдвое. В настоящее время за партами учится 2191 детей. Заведение не справляется с наплывом учеников, поэтому местные власти объявляли об увеличении количества подземных школ.

Ранее OBOZ.UA говорил, что подземные школы появятся еще в одном регионе Украины.

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