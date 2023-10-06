Появились первые подробности о подземной школе в Харькове: какой она будет и чем лучше метро

В Харькове началось строительство первой в Украине подземной школы, которая будет отвечать новым нормативным требованиям к защитным сооружениям. Помещение должно вмещать 450 учеников.

Такую информацию сообщил председатель наблюдательного совета акционерного общества "Трест Жилстрой-1" Александр Харченко Суспільному. Он также отметил, что это будет противорадиационное укрытие.

По его словам, в помещении будут комфортные условия для школьников. В частности, планируется обустроить классные комнаты и места, где дети смогут отдохнуть. Заведение будет площадь около 1400 кв. метров. Также, председатель наблюдательного совета сообщил, что убежище будет иметь противорадиационные двери, фильтры и воздухоочистители.

Видео дня

"Это правильно называть бомбоубежищем, но там можно будет учиться. Оно более приспособлено к занятиям, чем метро. В 2023 году планируем завершить основные строительные работы", – рассказал Харченко.

Он добавил, что с 1 ноября начнут действовать новые требования к защитным сооружениям, которые предусматривают большую площадь, рассчитанную на каждого школьника. Также более высокие требования и к вентиляции и защите от радиации. Хотя этот объект прошел экспертизу по старым нормам, но строить его будут за новыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в лицее Гатного Киевской области обустроили укрытие на 700 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!