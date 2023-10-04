Лицей в лицее: в Гатном обустроили укрытие на 700 человек – с душевыми кабинами, целыми классами и ''спальнями''. Фото

В Юровском лицее Гатнянского общества на Киевщине открыли самое большое среди учебных заведений области укрытие. Оно вмещает 700 человек, имеет площадь 725 кв. метров и оснащено всем необходимым для пребывания.

Об этом сообщил Руслан Кравченко, председатель Киевской областной государственной администрации в Facebook. Он отметил, что укрытие должно быть безопасным и комфортным (чтобы увидеть фото укрытия, доскролльте до конца страницы).

"Обустроена современная противопожарная система, WIFI, пожарный щит, во всех залах есть огнетушители. Кроме того, в укрытии установили современную систему вентиляции, водоснабжения и канализации. Есть 6 санузлов и 6 душевых кабин", – поделился глава ОВА.

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Убежище имеет два отдельных входа с разных сторон, один из которых обустроен для лиц с особыми образовательными потребностями. В помещении есть четыре зала с необходимой мебелью и интерактивными комплексами, а также комнаты для сотрудников и большой коридор с местами для сидения.

Руководитель облгосадминистрации отметил, что в укрытии есть запасы продуктов и питьевой воды, медицинских аптечек, спальных мешков, раскладушек и карематов. В частности, для нужд учебного заведения приобрели и мощный генератор.

В лицее учится 365 детей, преимущественно из сел Юровка и Вита-Почтовая. Для школьников созданы все условия, чтобы они продолжали обучение, в частности, есть и отдельная комната для написания контрольных работ.

"Общая стоимость проекта – 12,9 млн грн. Область выделила на это укрытие 6 млн грн в рамках софинансирования. За эти деньги осуществляется ряд мер по гидроизоляции, чтобы в подвал, где находится убежище, не затекала вода. Сейчас работы заканчиваются", – отметил глава ОВА.

Руководитель администрации области отметил, что такое укрытие позволяет проводить и внешкольные занятия во время тревоги. Он также добавил, что стремится, чтобы все убежища выглядели именно так.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что образовательный омбудсмен озвучил "подводные камни" круглосуточного доступа к укрытиям в школах Украины.

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