Круглосуточный доступ к укрытиям в школах Украины: образовательный омбудсмен озвучил ''подводные камни''

С началом образовательного процесса в Украине в социальных сетях развернулись дискуссии о предоставлении круглосуточного беспрепятственного доступа к укрытиям размещенных в учебных заведениях. У образовательного омбудсмена Сергея Горбачева собрали важнейшие доводы.

О результатах проработанных комментариев "за" и "против" о предоставлении постоянного доступа к укрытиям рассказал защитник образовательных интересов в своем Facebook. Горбачев также дал рекомендации, каким образом можно решать вопросы, и подчеркнул, что к решениям можно добавлять предложения.

Аргументы "за":

Представитель прав образования опубликовал аргументы сторонников беспрепятственного доступа к укрытиям. В частности, все граждане имеют право на укрытиях в учебных заведениях, ведь помещение является частью системы коллективной защиты, а не отдельных категорий населения.

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Во время военного положения особенно важно предоставлять доступ к таким помещениям, чтобы не подвергать людей опасности во время обстрелов. Укрытия в школах финансируются налогами, поэтому родители или другие участники образовательного процесса не владельцы. Кроме того, доступ к хранилищу должен предоставляться и если вблизи нет других укрытий или они находятся в ненадлежащем состоянии.

Аргументы "против":

Противники круглосуточного доступа уверяют, если все будут ходить к укрытиям в школы – ставится под угрозу безопасность школьников и учителей, подчеркнул образовательный омбудсмен. В частности, в убежище могут приходить люди (и такое уже было) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с психическими расстройствами или инфекционными болезнями. Таким образом, ученики подвергаются опасности, в то время как учебные заведения должны гарантировать защиту посетителей школы.

Отсутствие или недостаточное количество охранников может привести к неконтролируемым ситуациям, в частности таким, когда в убежище могут принести опасные вещества или оружие.

Укрытия должны быть обустроены должным образом и иметь список всего необходимого, что рассчитывается на определенное количество людей, в первую очередь участников образовательного процесса. Из-за ограниченной вместимости помещений ставится под вопрос посещения школ учениками.

"Мы понимаем, что враг пытается сорвать очный образовательный процесс в учебных заведениях Украины. Об этом свидетельствуют постоянные сообщения о заминировании, бомбардировке учебных заведений в разных регионах, в социальных сетях проводится соответствующая информационно-психологическая кампания. Поэтому не исключено, что в учебных заведениях, в частности в укрытиях, могут осуществляться провокации, вооруженные нападения и т.д. Ведь среди наших граждан, к сожалению, есть предатели и предатели, которые могут выполнять задания от спецслужб страны-агрессора", – подчеркнул Горбачев.

6 предложений Сергея Горбачева для урегулирования вопроса с доступом к укрытиям в учебных заведениях:

Обеспечить первоочередной приоритет для выделения финансовых и материальных ресурсов для защиты государства и безопасности граждан. Внедрять мониторинг укрытий, обеспечить ремонт и обустройство укрытий за пределами учебных заведений. Предложить альтернативу укрытиям в учебных заведениях. Усилить подразделения гражданской защиты, предоставляя им дополнительный персонал для обеспечения функционирования укрытий и дежурства в них. Обеспечить укрытие охраной, включая привлечение представителей Национальной полиции, Муниципального караула и дополнительного персонала охранников в учебных заведениях. Подготовить инструкции для руководителей и работников образовательных учреждений по организации работы укрытий при беспрепятственном круглосуточном доступе посторонних лиц. Привлекать педагогов и родителей к принятию решений по укрытиям в учебных заведениях и учитывать их мнение с целью создания соответствующих механизмов регулирования этих вопросов и разработки алгоритмов действий в различных ситуациях.

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