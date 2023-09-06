Можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги и что обязательно должно быть в укрытиях

Во время воздушной тревоги все школьники в Украине без исключения должны находиться в укрытиях и до отбоя. В первую очередь такое правило нужно соблюдать в целях безопасности.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время интервью "Громадському радіо". По его словам, забирать детей из школы во время воздушной тревоги неправильно, поскольку это может привести к различным негативным последствиям. Родители могут дождаться вместе с ребенком отбой и затем вместе пойти его домой.

"Ответственность за детей во время пребывания в школе лежит на руководстве учебного заведения. Поэтому фактически школьников нельзя отпускать, ведь потом могут быть разные негативные последствия", – сообщил чиновник.

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Также представитель министерства дал рекомендации по соблюдению определенных правил безопасности школьникам и их родителям.

В частности, если воздушная тревога застала дорогой в школу, независимо от того вместе с родителями ученики направляются в школу или нет – все должны пройти в ближайшее к себе или в школьное укрытие. Не пустить родителей администрация не имеет права. Также пройти в укрытие должны те дети, которые пришли позже.

Чиновник также отметил, что больше всего бомбоубежищами обустроены учебные заведения. На организацию укрытий по всей территории Украины было выделено 1,5 миллиарда гривен. Именно поэтому в местных областных военных администрациях и принимаются решения о пребывании в таких укрытиях не только учеников и работников заведения, но и других гражданских.

За обеспечение всем необходимым в укрытии несет ответственность непосредственно администрация школы и учредитель. Обязательно должна быть еда, вода, лекарства и огнетушитель. По желанию родители могут приобщаться к обустройству укрытий в школе, но это не их обязанность.

Более 80% школ уже имеют укрытие, в других – ведутся работы. Только после того, как они будут обустроены должным образом, ими можно будет пользоваться. Однако предварительно их должна проверить специальная комиссия и военная администрация. В укрытиях также должны быть запасные выходы, вентиляция и доступ в туалет.

Как сообщал OBOZREVATEL, не стоит заставлять учащихся идти на первый урок, если ночью дети не спали из-за воздушной тревоги.