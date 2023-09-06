Можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги и что обязательно должно быть в укрытиях

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Можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги и что обязательно должно быть в укрытиях

Во время воздушной тревоги все школьники в Украине без исключения должны находиться в укрытиях и до отбоя. В первую очередь такое правило нужно соблюдать в целях безопасности.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время интервью "Громадському радіо". По его словам, забирать детей из школы во время воздушной тревоги неправильно, поскольку это может привести к различным негативным последствиям. Родители могут дождаться вместе с ребенком отбой и затем вместе пойти его домой. 

"Ответственность за детей во время пребывания в школе лежит на руководстве учебного заведения. Поэтому фактически школьников нельзя отпускать, ведь потом могут быть разные негативные последствия", – сообщил чиновник.

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Также представитель министерства дал рекомендации по соблюдению определенных правил безопасности школьникам и их родителям.

В частности, если воздушная тревога застала дорогой в школу, независимо от того вместе с родителями ученики направляются в школу или нет – все должны пройти в ближайшее к себе или в школьное укрытие. Не пустить родителей администрация не имеет права. Также пройти в укрытие должны те дети, которые пришли позже.

Можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги и что обязательно должно быть в укрытиях

Чиновник также отметил, что больше всего бомбоубежищами обустроены учебные заведения. На организацию укрытий по всей территории Украины было выделено 1,5 миллиарда гривен. Именно поэтому в местных областных военных администрациях и принимаются решения о пребывании в таких укрытиях не только учеников и работников заведения, но и других гражданских.

За обеспечение всем необходимым в укрытии несет ответственность непосредственно администрация школы и учредитель. Обязательно должна быть еда, вода, лекарства и огнетушитель. По желанию родители могут приобщаться к обустройству укрытий в школе, но это не их обязанность.

Более 80% школ уже имеют укрытие, в других – ведутся работы. Только после того, как они будут обустроены должным образом, ими можно будет пользоваться. Однако предварительно их должна проверить специальная комиссия и военная администрация. В укрытиях также должны быть запасные выходы, вентиляция и доступ в туалет.

Как сообщал OBOZREVATEL, не стоит заставлять учащихся идти на первый урок, если ночью дети не спали из-за воздушной тревоги.

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