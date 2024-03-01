Как выглядит сегодня метрошкола в Харькове: Зеленский показал премьеру Нидерландов обучение украинцев во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов посетили метрошколу в Харькове. В частности, они побывали на станции "Университет", где обучаются 858 детей из 40 классов.

Высокопоставленные чиновники побывали на уроках математики, украинского и английского языков, а также пообщались со школьниками, которые учатся в метро во время полномасштабной войны России против Украины. Ученики рассказали о своих любимых предметах, увлечениях и мечтах, говорится на официальном сайте президента.

"При всех непростых обстоятельствах, дети продолжают получать образование. Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям. Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину", – сказал Зеленский.

Всего в метро Харькова обустроено пять станций – "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод". Школу под землей посещает максимальное количество учеников, которое может принять учебное заведение, – 2191 ребенок. Все они учатся в две смены. Кроме педагога, с детьми работают тьюторы и психологи.

Видео дня

За образовательным процессом ведется видеонаблюдение. Также на территории метрополитена, где учатся дети, есть охрана и медики. Учеников довозят бесплатно автобусы в сопровождении патрульной полиции, а в школе они получают бесплатное питание.

С января 2024 года в метро заработали также группы по подготовке детей к школе, которые посещают 670 дошкольников. Предварительно обучение планировали проводить только в один выходной день, однако из-за растущего спроса будущих учеников обучают в субботу и воскресенье.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в марте в Харькове должна заработать первая подземная школа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!