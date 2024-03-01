Как выглядит сегодня метрошкола в Харькове: Зеленский показал премьеру Нидерландов обучение украинцев во время войны

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Как выглядит сегодня метрошкола в Харькове: Зеленский показал премьеру Нидерландов обучение украинцев во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов посетили метрошколу в Харькове. В частности, они побывали на станции "Университет", где обучаются 858 детей из 40 классов.

Высокопоставленные чиновники побывали на уроках математики, украинского и английского языков, а также пообщались со школьниками, которые учатся в метро во время полномасштабной войны России против Украины. Ученики рассказали о своих любимых предметах, увлечениях и мечтах, говорится на официальном сайте президента.

Как выглядит сегодня метрошкола в Харькове: Зеленский показал премьеру Нидерландов обучение украинцев во время войны

"При всех непростых обстоятельствах, дети продолжают получать образование. Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям. Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину", – сказал Зеленский.

Всего в метро Харькова обустроено пять станций – "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод". Школу под землей посещает максимальное количество учеников, которое может принять учебное заведение, – 2191 ребенок. Все они учатся в две смены. Кроме педагога, с детьми работают тьюторы и психологи.

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За образовательным процессом ведется видеонаблюдение. Также на территории метрополитена, где учатся дети, есть охрана и медики. Учеников довозят бесплатно автобусы в сопровождении патрульной полиции, а в школе они получают бесплатное питание.

Как выглядит сегодня метрошкола в Харькове: Зеленский показал премьеру Нидерландов обучение украинцев во время войны

С января 2024 года в метро заработали также группы по подготовке детей к школе, которые посещают 670 дошкольников. Предварительно обучение планировали проводить только в один выходной день, однако из-за растущего спроса будущих учеников обучают в субботу и воскресенье.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в марте в Харькове должна заработать первая подземная школа.

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