14-летний украинский школьник создал 'умную и гуманную' мышеловку. Фото и видео

14-летний Ярослав Павлюк из Черниговской области создал умную и гуманную мышеловку по собственному проекту под руководством учителя информатики. Парень получил диплом первой степени, представив изделие на областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук.

Видео дня

В интервью Суспільному школьник рассказал, как работает механизм изобретения. Мышеловка закрывается, когда грызун попадает под световой луч, прибежав поесть.

"Когда крыса или мышь доходит, чтобы поесть, на другом конце корпуса ее тело перекрывает светодиод, фоторезистор срабатывает и передает команду на микрокомпьютер. Микрокомпьютер передает команду на сервопривод, который закрывает мышеловку", – говорит Павлюк.

Для изготовления устройства школьник потратил около четырех месяцев и около двух тысяч гривен. Большинство составляющих парень приобрел в интернете, а корпус напечатал на 3D-принтере. Питание подается из аккумулятора, а само изобретение можно интегрировать в систему умного дома.

По словам учителя информатики, под руководством которого работал Павлюк, стоимость устройства при серийном производстве может составлять около 100 гривен.

В апреле юный изобретатель планирует представить свое устройство на всеукраинском уровне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 12-летний мальчик совершил ядерный синтез в своей комнате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!