14-летний вундеркинд разработал программу с искусственным интеллектом, выявляющую сердечные заболевания за 7 секунд

14-летний Сиддхарт Нандьяла изобрел программу на основе искусственного интеллекта, которая может обнаруживать сердечные заболевания в течение семи секунд. Диагностика происходит посредством записи звука сердца на смартфоне. Технология испытана на более чем 15 тысячах пациентов в США и 700 в Индии.

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Изобретение подростка высоко оценило главный министр штата Андхра-Прадеш (Индия) Н. Чандрабабу Найду, сообщает СNBC TV18. Он заверил, что молодой вундеркинд может рассчитывать на поддержку во всех начинаниях и отметил талант молодого человека.

"Я очень поражен необычайным талантом и преданностью Сиддхарта использованию технологий во благо человечества. В таком молодом возрасте он является источником вдохновения для всех нас. Я искренне поощряю его продолжать свою страсть к технологиям здравоохранения и уверяю его в нашей полной поддержке во всех его начинаниях", – заявил Найду.

Кроме своего вклада в здравоохранение подросток продвигает среди учащихся мира STEM-образование в направлении ІТ. В настоящее время парень занимается разработкой доступного протеза руки, использующего технологию электроэнцефалографии, чтобы позволить пациентам с ампутированными конечностями контролировать протезы своими мыслями.

В отличие от традиционных протезов рук, которые могут стоить более 400 000 долларов (более 16 миллионов гривен), дизайн 14-летнего подростка направлен на снижение стоимости примерно до 300 долларов, что делает их более доступными, особенно для растущих детей.

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