140 вопросов за три часа без перерыва: экзамен в магистратуру в 2025 году шокировал сеть, поступающие возмущены

Экзамен в магистратуру в 2025 году возмутил украинских абитуриентов. Так, студентам нужно было ответить на 140 вопросов за три часа при сдаче единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ). Кроме того, у большинства соискателей образования предусматривалось тестирование по нескольким темам, разделам и предметам.

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Своими впечатлениями от экзамена поделилась психолог Евгения Босак в TikTok. По ее словам, она не имела подготовки к экзамену в университете, однако все вузы призывают студентов продолжать учиться именно у них.

"140 вопросов, которые идут 3 часа без перерыва. Как это возможно сдать нормально? Украинский центр оценивания качества образования не понимает, что человеческая психика может концентрироваться максимум час. Вот вам 140 вопросов. Мало того, что в большинстве это из нескольких тем, разделов, предметов. У меня, к примеру, это без перерыва вообще. Это честно, это шок. А еще в моем университете даже не было никакой подготовки к ТЗНК, английскому и профессиональному предмету. Зато все украинские университеты привлекают студентов продолжать учиться, идти на магистратуру", – поделилась Босак.

Она также обратила внимание на подготовку к экзамену после "шумных ночей", ведь многие студенты не сдают тестирование в связи с этим.

Украинцы присоединились к обсуждению и говорили о том, что после половины экзамена теряли концентрацию.

"Сдавала ЕПВЭ по психологии и педагогике. Где-то на 50 вопросах потеряла концентрацию".

"Я на 90 вопросе засыпала. Мое внимание просто отключалось".

"Я инженер с опытом работы, всегда любил точные науки. Под конец ЕВЭ я добавил 6+8 на бумажке по единичке, потому что уже голову не вывозила".

"Не понимаю почему на ЕПВЭ Психология и социология 80% вопросов по социологии. Я, как психолог, который изучал 1 семестр социологии на втором курсе, не могу знать все эти фамилии. И глаза вопросы по вычислению корреляций вообще маразм".

"Сдавала в пятницу ЕПВЭ, пришла в 9:30, вышла в 19:00. Начало было в 10:00, начало в 13:30 из-за тревоги, два раза прерывались из-за тревоги, и только к вечеру нам сказали привезти ноутбуки, чтобы мы закончили тестирование".

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