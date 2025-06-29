''Вы хотите иметь ребенка с неразвитым мозгом?'' Преподаватель объяснил, почему при поступлении в магистратуру надо сдавать экзамен по истории культуры

Преподаватель университета, режиссер и актер Александр Мирошниченко объяснил, что для поступления в магистратуру студенты должны сдавать экзамен по истории искусства, несмотря на то, что значительное количество соискателей образования выступили против такого нововведения. По его словам, изучение этого предмета развивает мозг, а разве родители хотят себе детей, у которых он не будет развит.

Видео дня

Об этом Мирошниченко написал в заметке в Facebook. Преподаватель привел и другие аргументы. В частности, он указал на то, что экзамен по истории культуры не сложный, а если студент не может его выучить, то он просто ленится. Кроме того, задания простые и пройти тест может каждый.

В то же время, педагог отметил, что коэффициент предмета невысокий при поступлении на непрофильные профессии. Поэтому, если студент не смог поступить на математику из-за того, что не сдал историю искусства, то он сможет поступить в следующем году.

По словам Мирошниченко, знания, на которые проверяются поступающие в магистратуру сдавая этот тест, необходимы культурному человеку. Поэтому он удивлен тому, что в сети стали распространяться призывы отменить экзамен и особенно для студентов, которые занимаются точными науками. Ведь это, якобы, "ненужная информация, которая забивает детские головы".

"Отмечу несколько пунктов. Ну чтобы сильно не возмущались. 1 – Изучение истории культуры развивает мозг. Вы что хотите иметь ребенка с неразвитым мозгом? 2– Ничего сложного в истории культуры нет. Не удается ребенку выучить? Значит просто ленится. 3 –Там же задания легче легкого. Каждый пройти тест может. 4 – Коэффициент предмета невысокий при поступлении на непрофильные профессии. Что? Не приняли ребенка на математику из-за истории культуры? Ну так поступит через год (два, три, четыре)", – написал Мирошниченко.

"В принципе это такой себе микс из истории и литературы. Ну еще с примесью знаний из области музыки и живописи. Ничего экстраординарного. По большому счету – знания, которые необходимы каждому более-менее культурному человеку. Но какая буря поднялась в соцсетях! Какая волна возмущения! В основном от фанатов "оптово-обязательной математики". Как они принялись убеждать, что "знания по истории культуры это нечто, что нужно только специалистам" и завопили, что "у детей, которые основательно занимаются точными науками просто не будет времени изучать историю культуры". А потом еще плачи о "ненужной информации, которая только забивает детские головы", – добавил он.

Преподаватель отметил, что скоро обязательность сдачи этого предмета будет не только для магистров, но и для поступления на бакалавриат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторые поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!