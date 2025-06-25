''Вредит качественной подготовке''. Преподаватели и студенты попросили отменить один из экзаменов в магистратуру

Студенты и преподаватели высших учебных заведений просят отменить предметный тест единого вступительного экзамена по специальности "История искусства" для поступления в магистратуру. По их мнению, введение испытания является несправедливым по отношению к студентам, ведь охватывает темы, которые не изучались в течение бакалавриата на этих специальностях.

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Соответствующая просьба содержит электронная петиция, зарегистрированная на сайте Кабинета Министров. Также авторы документа убеждены, что введение единого теста для разных специальностей с разной спецификой является некорректным.

"Это создает дополнительную нагрузку на студентов и образовательный процесс, а также вредит качественной подготовке студентов к вступительным экзаменам и защитам дипломных работ. Программа ЕВЭ "История искусства" охватывает чрезмерно широкий спектр тем, которые относятся к 13 различным специальностям", – говорится в тексте.

В документе указано, что абитуриентам по каждой из этих специальностей предложено за менее чем два месяца подготовиться к экзамену по дисциплинам, которые они не изучали в течение бакалавриата. По мнению авторов, это противоречит принципам академической добропорядочности, создает неравные условия для поступления и дискриминирует поступающих, которые не имели возможности предварительно изучать содержание теста в рамках образовательных программ.

В частности, в перечень специальностей входят:

G17 "Архитектура и градостроительство";

B1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство";

B2 "Дизайн";

B3 "Декоративное искусство и ремесла";

B4 "Изобразительное искусство и реставрация";

B5 "Музыкальное искусство";

B6 "Перформативные искусства";

B7 "Религиоведение";

B8 "Богословие";

B9 "История и археология";

B10 "Философия";

B12 "Культурология и музееведение";

B13 "Библиотечное, информационное и архивное дело".

Также отмечается, что в государственных стандартах бакалаврских и магистерских программ приведенных специальностей нет результатов обучения, достижение которых можно проверить этим экзаменом.

Студенты также отмечают, что образовательные программы в разных университетах разные, истории искусств нет в госстандарте библиотечного дела, следовательно, единого экзамена быть не может. По их мнению, в условиях войны, когда именно эти специальности играют ключевую роль в восстановлении инфраструктуры, культурного наследия и гуманитарного потенциала страны, государство должно поддерживать молодежь, а не создавать барьеры для ее развития.

Вместо предмета ЕВЭ "История искусства" в 2025 году авторы петиции предлагают инициировать разработку дифференцированных тестов для каждой специальности художественного направления с возможным добавлением общекультурного блока.

Для того, чтобы правительство рассмотрело петицию, должно набраться 25 тысяч подписей.

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