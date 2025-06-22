'Беги из того университета как можно быстрее'. Винницкий дал важный совет поступающим в магистратуру

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий посоветовал поступающим в магистратуру не выбирать тот же вуз, в котором они получили диплом бакалавра. Вместо этого, по его мнению, лучше получить следующую степень в другом заведении высшего образования.

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Об этом чиновник рассказал в интервью проекту "Мейканемо". Он отметил, если студентам предлагают оставаться на пятый-шестой курс, то стоит "бежать из такого университета".

"Если вы слышите что вам говорят о фразе: "Останься на пятый-шестой курс", беги из того университета как можно быстрее. Потому что качественное сообщество, качественный университет за те четыре года бакалавриата уже дал все что может. Ну разве что вы можете поменять специальность. Но если есть качественный бакалавриат, оставаться еще на магистратуру по той же специальности в том же университете смысла, по моему мнению, нет", – сказал Винницкий.

Он советует ознакомиться с программами других вузов. Кроме того, по словам заместителя министра образования, студенты также могут сделать перерыв в обучении. Ведь есть профессиональная и научная магистратура и в обоих случаях пригодится определенный жизненный опыт, который могут получить выпускники во время перерыва.

"Магистерское образование очень часто должно быть для взрослых. Потому что это момент, где ты можешь обдумать свою профессиональную практику. Если это профессиональная программа. Если это научная, хорошо, настаиваю – в другом университете. Потому что то сообщество, в котором вы росли четыре года, уже вам дало все, что могло дать. Переходите в другое для того, чтобы вытянуть еще из еще того сообщества больше", – добавил чиновник.

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