''Должен ли технарь иметь гуманитарное мировоззрение?'' Винницкий объяснил, почему некоторые айтишники начинают изучать Шевченко, Тычину и Лесю Украинку

Студенты, которые выбирают технические направления в обучении, должны иметь гуманитарное мировоззрение. Однако такие знания не должны быть принудительными, ведь они будут плохо восприниматься соискателями образования.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью проекту "Мейканемо". По его словам, значительное количество студентов-айтишников после нескольких лет работы в этой области возвращаются в высшее образование на специальности, связанные с другими направлениями. В частности, открывая для себя произведения Тараса Шевченко, Павла Тычины и Леси Украинки.

"Должен ли технарь иметь гуманитарное мировоззрение? Да, однозначно. Но будет ли положительно, если мы его принудим к тому, чтобы он читал Гегеля? Нет, это будет очень негативно или Аристотеля, или Платона, или Сковороду, или Шевченко, или Лесю Украинку. Это будет плохо воспринято, потому что это навязано. Школа, полное общее среднее образование, которое является обязательным, имеет определенные обязательные элементы, которые должны быть для того, чтобы человек был подготовлен к жизни в нашем обществе", – рассказал Винницкий.

"Инженеры, айтишники поработав 4-5 лет после бакалавриата компьютерными программистами, системными аналитиками, в кибербезопасности где бы они там ни были, заработав определенные деньги вдруг в 25127лет начинают смотреть и говорить: "Ой, стоп, но мир вокруг интересный и шире чем та коробка, в которую я ежедневно смотрю". И они начинают заниматься самообразованием. Очень многие из таких людей возвращаются на магистратуру не с IT-специальностей. И они вдруг открывают для себя Шевченко, Тычину, Лесю Украинку – то, что не воспринимается в школе, потому что оно было обязательным. Вдруг здесь оно становится по собственному выбору и еще они готовы заплатить за этот выбор", – добавляет он.

По словам чиновника, важно не "насаждать выбор" в университетском образовании. Заместитель министра образования подчеркнул, что некоторые из соискателей образования смогут сразу быть в сообществе гуманитариев, но кто-то будет ждать до 25–35лет, чтобы получить знания не только по выбранной специальности.

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