15 градусов мороза, а дети гуляют по снегу в носках. Сеть восхитило видео украинки из детсада в Финляндии

Украинка Иванна Погосян, которая проживает в Финляндии, показала видео с прогулки в детском саду. Ноги детей были одеты в несколько пар носков и они бегали по двору в 15 градусов мороза.

В заметке в Facebook женщина поделилась, что по словам воспитателей, подобный опыт станет хорошим для тела детей и их кровообращения. Она указала, что на улице малыши бегали около 40 минут. Погосян также подчеркнула интересный момент. Некоторые из воспитанников были в обуви, поэтому когда все вернулись в группу – детям проверили ноги: у тех, кто был в носках они были теплые, а у кого сапожках – холодные.

"Детей в садике вывели во двор на прогулку без ботинок в мороз и снег! Как перед тем говорили воспитатели, это будет хорошо для всего тела, для кровообращения. На ноги можно было надеть 2-3 пары вязаных носков. Главное, чтобы был мороз и снег был сухой. Потому что когда снег мокрый, то такое делать нельзя. На улице они были 40 минут. Воспитатель сказала, что обычно были дети, которые были в ботинках и когда вернулись обратно и проверили ноги детей, то заметили, что те, кто был просто в носках – у них были теплые ноги и пальцы, а кто был в ботинках – то пальцы на ногах были холодные", – поделилась Погосян.

Пользователей соцсети поразил такой опыт детей. Однако значительное количество говорило, что в Украине такой опыт вряд ли бы позволили, ведь воспитателей за такое бы потом "прибили". Кроме того, в украинских садах дети "бесконечно" болеют. Несмотря на это, многие говорили, что это хороший способ закалять организм, а носки не мешают кровообращению и тренируют стопу, в отличие от ботинок.

"Это называется "villasukkajuoksu" и это обычное дело для финских садов, три пары шерстяных носков и дети нормально 15-30 минут могут играть в снегу".

"Ну классно, дети укрепляют иммунитет чтобы меньше болеть! Надо учиться такому закаливанию и в садиках в Украине. Ведь не витамины осуществляют иммунитет, помните".

"Потому что в теплых носках стопа свободно двигается: работают мышцы, хорошее кровообращение – ноги не мерзнут. А в тесной обуви движение ограничено, сосуды сдавлены, кровообращение хуже – и холодно даже в "теплой" обуви".

"Несколько пар вязаных носков сделали эффект валенок, и получается сухой снег осыпается и не промокает".

"Почему "босиком"? Они обуты! Носки хорошо теплоизолируют, не мешают кровообращению, хорошо тренируют стопу. Такая пробежка по снегу похожа на хождение по песку – совсем другая нагрузка. Зимняя обувь имеет твердую негибкую подошву. Кроме того замечательный опыт и развлечение для детей. Я бы попробовала!"

