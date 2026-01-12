'Даже страшно представить, что сделали бы с воспитательницей в Украине!' Сеть смутило видео из детсада в Дании, где дети бегают босые по снегу

В детском саду Дании дети вместе с воспитателями бегали босиком по снегу. Во время этого все они громко кричали, однако на их лицах были улыбки, а эмоции выдавали радость от такого действа.

Видео выложили на странице детсада в Facebook. В заметке было отмечено, что после того, как все набегались по снегу, они согревали ноги танцуя и прыгая на дискотеке.

"Сегодня мы сделали что-то сумасшедшее... Мы выбежали на снег босыми ногами. Ух, как же было холодно нашим пальцам, они аж покалывали. Потом мы согрели ноги, прыгая и танцуя на пятничной дискотеке", – говорится в сообщении.

Пользователей сети смутило такое занятие детей. Некоторые из них отмечали, что если бы такое сделали воспитатели в Украине, то страшно представить, что бы с ними было. Под заметкой образовательного эксперта Виктора Громового, который также поделился видео, украинцы говорили, что для Дании подобные вещи норма. Однако в нашей стране такое бы не восприняли с восторгом.

"Даже страшно представить, что бы сделали с воспитательницей в Украине. "Убили бы" – это мало. Она должна была бы сразу после публикации видео вознестись в небо или телепортироваться в Данию".

"У нас бы распяли воспитательницу".

"Да. Это норма в Дании, когда дети в дождливую погоду весь день играют, плещутся по лужам, спят в детском саду на открытом воздухе или вот так бегают по снегу и др. Сама не раз удивлялась, когда видела зимой маленькое дитя без шапки. Датчане с детства закаляют своих детей".

Под постом на странице детсада пользователи сети восхищались радостью детей и тому, как они реагируют на снег. Более того, некоторые из взрослых писали, что и сами не против попробовать побегать босиком по снегу, а кто-то поделился, что делает это постоянно.

"Как приятно видеть детей, которые так весело проводят время и наслаждаются игрой в керлинг, а родители не волнуются, ведь это не то, от чего дети могут умереть или заболеть, ведь они не проводят там много часов, а после игры у них теплые ножки".

"Я делаю это уже много лет: как только выпадает снег, я выбегаю на улицу босиком. И нет, я не болею. Это почти как зимнее купание (говорят, что это полезно для здоровья)".

"Замечательное впечатление для чувств! Абсолютно бесплатно, прямо у порога, доступно для всех. Обед/послеобеденный перекус, несомненно, был еще вкуснее после такого впечатления. Мне очень хочется попробовать это самой".

