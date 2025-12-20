'Мама года'. Сеть рассмешила история украинки в Польше, которая купила ребенку на праздник в детсад костюм божьей коровки: что с ним не так

Украинская мама девочки Андриана Струбецкая поделилась случаем, как она покупала костюм дочери на праздник в детсад. Так, она приобрела костюм божьей коровки на рождественское выступление, однако за 30 минут до начала узнала, что ребенок должен быть обычной коровой.

Об этом женщина написала в заметке в Тhreads. Она поделилась, что воспитательница написала "krówka" (с польского – коровка), однако мама девочки подумала, что это божья коровка, перепутав языки. Затем Струбецкая добавила, что успела позвонить знакомой, которая привезла ребенку нужный костюм.

"Звание "мама года" можете официально присваивать мне. Купила ребенку костюм божьей коровки на рождественское выступление в садике. Все было хорошо, пока я не узнала за 30 минут до выступления, что она должна быть обычной коровой. И она не может выйти в этом костюме на сцену к пасторам, ангелочкам и ягнятам. Типа воспитательница написала "krówka", а я почему-то перемешала два языка в голове и решила, что это божья коровка. А как сильно тупили вы?" – написала женщина.

Пользователей соцсети рассмешила история женщины. Они также поделились своими историями, когда, например, нужно было принести овощи для шашлычков, а ребенок принес огурцы. Или мальчик хотел быть драконом, однако такого костюма не было, поэтому он пришел в наряде крокодила, однако не мог в нем сидеть, поэтому ему пришлось стоять.

"В Польше тоже имела опыт когда попросили овощи для шашлычков принести. Мой ребенок принес огурцы. Надо переводить?"

"У сына в садике на праздник можно было прийти в любом костюме, мы спросили кем он хочет быть, сказал драконом, костюм дракона не нашли, но нашли крокодила, с таким жирным толстым хвостом, так вот все детки сидели на стульчиках а наш стоял".

"В словах было написано: Солнышко. Взяли напрокат костюм солнышка. И уже на празднике, стало понятно, что надо был жучок солнышко, потому что все вокруг были пчелки, бабочки, майские жуки".

