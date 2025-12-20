"Я домой, мне хреново". Украинцев озадачила реакция учительницы на записку от ученика

Украинская учительница поделилась фото записки, которую она получила от ученика 6 класса. Школьник написал, что он себя "хреново" чувствует, поэтому идет домой.

Фото с запиской педагог разместила в одной из групп в Facebook анонимно. Учительница отметила, что если сейчас дети оставляют подобные записки, то что будет в старших классах.

"Вот такую записку я получила от ученика 6 класса... Что дальше?", – написала учительница.

Украинцев озадачило такое сообщение от школьника. В частности, они советовали спросить у родителей, дошел ли школьник домой и нужна ли ему помощь. Также пользователи соцсети отмечали, от современных детей не стоит ожидать большего.

"Напишите: "Мне тоже. Но я должна терпеть".

"Позвоните, спросите дошел ли домой, нужна ли ему помощь, знают ли родители, что он ушел из школы".

"Не обращать внимания! От нынешних детей и родителей можно чего хочешь ожидать".

"Перезвонить и поинтересоваться, как ученик себя чувствует".

"Предупредил же. А в будущем – учите в школе эпистолярному жанру. Нас учили и письма писать, и конверты подписывать".

