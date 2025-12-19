'Дима должен писать сам!' Сеть озадачила реакция учительницы на домашнее задание

Мама украинского школьника Мария Никитенко поделилась фото выполнения домашнего задания ее сыном. Так, учительница подчеркнула в тексте слова "теплая", "солнечная", "холодный", "пронзительный" и "ветер". В замечании педагог написала, что Дима (сын автора сообщения, – ред.) должен писать задания сам.

Об этом женщина написала в заметке в Тhreads. В тетради женщина ответила учительнице, где отметила, что задание ее сын выполнял во время пребывания на группе продленного дня.

"У меня есть вопрос к моему сыну. Дима, что это вообще такое, кто тебе пишет домашку?" – добавила свою реакцию мама школьника в заметке.

Она также отметила, что не имеет претензий к учительнице, ведь когда спросила дома сына, он сказал, что начинал выполнять задание, однако потом бегал и не увидел, кто его дописал.

Пользователи соцсети разделились во взглядах. Некоторые из них не понимали замечаний учительницы, ведь в тетради видно, что задание выполнено.

"А что она вообще подчеркнула? Обычные прилагательные к таким существительным. Что ей не так? Я бы поняла, если бы задание было написать сочинение, а там получился бы уровень 11 класса. А здесь я вижу обычное задание".

"2-й класс и красная ручка? Ох уж эти учителя, зачем подчеркивать и писать эти фразы? Домашка сделана хорошо, правильно! Ну подчеркни ты там где получилось хорошо, смотивируй ребенка... Нет, только не хватает"!".

В то же время, некоторые рассказали, что школьники договариваются делать домашнее задание за вкусности или помогают с ним младшим детям.

"Моя младшая за конфеты писала одноклассникам домашки на продленке. Поэтому все может быть".

"У знакомой старший сын (3 класс) помогает делать уроки младшему (1 класс). То часто получается так, что вся домашка сделана старшим".

