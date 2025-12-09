Имеет ли право учитель ругать ребенка за невыполненное домашнее задание во время войны? Мнения украинцев разделились

Украинка пани Зоряна с никнеймом zorianakurylas обратилась к родителям, которые живут в Украине, с вопросом, имеет ли право учитель ругать ребенка за невыполненное домашнее задание. В частности, она обратила внимание, что школьники учатся в условиях полномасштабной войны и частых отключений электроэнергии.

Об этом она написала в заметке в Тhreads. Она также добавила, что не считает это нормальным, ведь учителя должны с пониманием относиться к детям.

Украинцы присоединились к обсуждению, однако их мнения разделились. Некоторые отмечали, что не всегда ситуация в стране является причиной невыполненного домашнего задания, ведь такие условия могут длиться долго. Кроме того, если детям нужно почитать, что-то выучить или написать, то можно сделать это при свете лампы.

Пользователи сети также считают, что учитель не имеет права ругать детей, но должен сделать замечание или поставить оценку за невыполненное задание, ведь оценивают не учеников. Если же школьники не успели доделать задание в классе, то необходимо доработать его дома.

"Ругать точно не стоит, но абсолютно согласен, когда учительница записывает в дневник "без д/з". Для меня это сигнал, что нужно выполнить задание и напомнить сыну важность работы дома".

"Вообще учитель не имеет права ругать! Где бы то ни было! Ребенок не выполнил – получил соответствующую оценку и желательно объяснение, что оценивают не его, а конкретное задание".

"Ну как ругать? Не кричать, не унижать, а делать замечания и требовать выполнения д/з. А родители должны за этим следить. У нас все примерно в равных условиях из-за войны, и так в школе все сделать дети не успевают – должны работать самостоятельно, дома, что же поделать?"

"Ругать не имеет права никто, но война может длиться десятилетиями, сколько за это время вырастет детей, которые не делают домашку? Поэтому не вариант. Систематически не делать не надо. Где-то когда-то пропустить – можно".

"Ругать – нет, делать замечания – да, устные или письменные. В средней и старшей школе это просто плохая оценка. А дальше это уже проблемы родителей и ученика".

