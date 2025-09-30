15 из 15! Украинские школьники получили абсолютное золото на международном шоу изобретений в Хорватии
Команда из 15 украинских школьников получила золотые медали на Международном шоу изобретений INOVA 2025, который проходил в Загребе (Хорватия). В этом году свои разработки представляли ученики из 25 государств.
Об этом сообщила Малая академия наук на официальной странице в Facebook. Украинские школьники в очередной раз подтвердили высокий уровень научных исследований и изобретательства получив абсолютное золото.
Среди победителей:
- Екатерина Алтухова (Житомирщина) — за исследование дисгормональных и метаболических расстройств у женщин и девушек в условиях военного положения.
- Антон Вовк (Волынь) — за анализ динамики водности территории области по дистанционным данным.
- Мария Дюжева (Киев) — за исследование влияния зеленых насаждений на ментальное состояние жителей городов.
- Иван Иваненко (Днепропетровщина) — за оценку эффективности различных форм рифления для стволов огнестрельного оружия.
- Александра Колосова (Харьковщина) — за создание тест-системы для определения катионов ртути и сульфидов с использованием смартфона.
- Анна Кузява (Черкасская область) — за исследование распространения болезни Лайма.
- Никита Литвин (Донецкая область) — за разработку микроконтроллерных платформ для управления временем.
- Тамара Оболонская (Днепропетровская область) — за изучение эффективности реабилитации военных с ампутациями с помощью животных.
- Глеб Татаринцев (Днепропетровская область) — за анализ пирогенного воздействия на геоэкосистемы.
- Артем Телефус (Киев) — за создание приложения "SpeakLoud" на основе ИИ для развития коммуникации.
- Ирина Ушкац (Николаевская область) — за исследование последствий разливов растительного масла в водоемах.
- Иван Цвик (Полтавщина) — за разработку системы для обнаружения воздушных целей с помощью звука.
- Марта Петраш (Ивано-Франковская область) — за оценку экологических последствий войны для природных экосистем.
- Ярослав Шейко (Полтавщина) — за создание системы автопилотирования БПЛА в условиях отсутствия GNSS-сигнала.
- Анастасия Романив (Львовская область) — за проект "Separata prosthesis".
