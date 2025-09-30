15 из 15! Украинские школьники получили абсолютное золото на международном шоу изобретений в Хорватии

Команда из 15 украинских школьников получила золотые медали на Международном шоу изобретений INOVA 2025, который проходил в Загребе (Хорватия). В этом году свои разработки представляли ученики из 25 государств.

Об этом сообщила Малая академия наук на официальной странице в Facebook. Украинские школьники в очередной раз подтвердили высокий уровень научных исследований и изобретательства получив абсолютное золото.

Среди победителей:

Екатерина Алтухова (Житомирщина) — за исследование дисгормональных и метаболических расстройств у женщин и девушек в условиях военного положения.

Антон Вовк (Волынь) — за анализ динамики водности территории области по дистанционным данным.

Мария Дюжева (Киев) — за исследование влияния зеленых насаждений на ментальное состояние жителей городов.

Иван Иваненко (Днепропетровщина) — за оценку эффективности различных форм рифления для стволов огнестрельного оружия.

Александра Колосова (Харьковщина) — за создание тест-системы для определения катионов ртути и сульфидов с использованием смартфона.

Анна Кузява (Черкасская область) — за исследование распространения болезни Лайма.

Никита Литвин (Донецкая область) — за разработку микроконтроллерных платформ для управления временем.

Тамара Оболонская (Днепропетровская область) — за изучение эффективности реабилитации военных с ампутациями с помощью животных.

Глеб Татаринцев (Днепропетровская область) — за анализ пирогенного воздействия на геоэкосистемы.

Артем Телефус (Киев) — за создание приложения "SpeakLoud" на основе ИИ для развития коммуникации.

Ирина Ушкац (Николаевская область) — за исследование последствий разливов растительного масла в водоемах.

Иван Цвик (Полтавщина) — за разработку системы для обнаружения воздушных целей с помощью звука.

Марта Петраш (Ивано-Франковская область) — за оценку экологических последствий войны для природных экосистем.

Ярослав Шейко (Полтавщина) — за создание системы автопилотирования БПЛА в условиях отсутствия GNSS-сигнала.

Анастасия Романив (Львовская область) — за проект "Separata prosthesis".

