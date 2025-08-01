Школьник из Украины второй год подряд завоевал "серебро" на международной олимпиаде по математике. Фото

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Школьник из Украины второй год подряд завоевал 'серебро' на международной олимпиаде по математике. Фото

Одиннадцатиклассник с Виннитчины Даниил Швайко во второй раз подряд завоевал серебряную медаль на 66 Международной математической олимпиаде (IMO) в Австралии. Участие в конкурсе приняли 630 школьников из 110 стран.

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Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. Парень – выпускник Винницкого физико-математического лицея № 17.

Школьник из Украины второй год подряд завоевал ''серебро'' на международной олимпиаде по математике. Фото

Напомним, сборная украинских школьников заняла 24-е место на международной олимпиаде по математике. Таким образом наша страна постепенно возвращается к привычному для себя месту в топ-10/20 стран мира по этой дисциплине. До полномасштабной войны в 2021 году Украина занимала шестое место в таком рейтинге, а в 2020-м – одиннадцатое. Именно поэтому в стране развилась ІТ-отрасль, ведь имеет сильную математическую школу.

В этом году Украина имеет одно золото, два серебра и три бронзы.

Школьник из Украины второй год подряд завоевал ''серебро'' на международной олимпиаде по математике. Фото

Олесь Гордейчук из Киева получил золотую медаль. Интеллектуальные соревнования для юных математиков мира проходили с 10 по 20 июля в австралийском городе Саншайн-Кост (штат Квинсленд). Парень – выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.

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