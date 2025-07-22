Сборная украинских школьников по математике заняла 24 место на международной олимпиаде: почему это важно

Сборная украинских школьников заняла 24-е место на международной олимпиаде по математике. Таким образом наша страна постепенно возвращается к привычному для себя месту в топ-10/20 стран мира по этой дисциплине.

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До полномасштабной войны в 2021 году Украина занимала шестое место в таком рейтинге, а в 2020-м – одиннадцатое. Именно поэтому в стране развилась ІТ-отрасль, ведь имеет сильную математическую школу. Это подчеркнул OSINT аналитик InformNapalm Антон Павлушко.

"Сборная Украины во время войны заняла ведущее место в мире. Постепенно сборная возвращается к привычному месту в ТОП-10/20 стран мира по математике. Для понимания – в довоенном 21-м году Украина была 6-й, в 20-м – на 11-м месте. То есть не просто так в Украине появилась хорошая ІТ-отрасль, потому что все захотели зарабатывать деньги. Просто она может появиться только там, где есть сильная математическая школа. И только так", – написал журналист.

В этом году Украина имеет одно золото, два серебра и три бронзы.

Олесь Гордейчук из Киева получил золотую медаль. Интеллектуальные соревнования для юных математиков мира проходили с 10 по 20 июля в австралийском городе Саншайн-Кост (штат Квинсленд). Парень – выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.

Серебро имеет 9-классник Александр Горбунов, который соревновался с 11-классниками или абитуриентами ведущих физико-математических университетов мира.

Также Павлушко обратил внимание на то, что украинские школьники, которые мигрировали, также завоевывают призовые места. Так, бронзу для Германии завоевал 18-летний киевлянин Владислав Гусинин (Vladyslav Husynin, Вюрцбург).

Для Ирландии бронзу завоевал Виталий Галушко (Vitalii Halushko, Дублин) – харьковчанин, который активно участвовал и побеждал на украинских математических олимпиадах. За Швецию выступил Владислав Левченко. От Албании принимал участие Орест Шерко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев, которая проходила в США.

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