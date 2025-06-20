Наша гордость. Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев

Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев, которая проходила в США. Это крупнейший в мире конкурс ученических экопроектов, где ежегодно соревнуется более 1000 участников из более чем 70 стран мира.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. В этом году участие приняли 34 украинских ученика из 11 областей Украины. Они представили свои 29 инновационных экопроектов.

Так, школьники завоевали:

1 гран-при

3 золотые медали

5 серебряных медалей

4 бронзовые медали

4 почетные награды

Всех школьников встретили на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Участники соревнований прибыли специальным рейсом Укрзализныци "GENIUS express" с участием первого заместителя министра образования и науки Украины Евгения Кудрявца.

"С каждым годом растет процент украинских участников GENIUS Olympiad в США, которые становятся призерами. Уже в третий раз Гран-при забирает именно Украина – и мы снова показываем пример для мира. Искренне гордимся нашими учениками и работаем над созданием больше возможностей для развития внешкольного образования. Чтобы украинские дети могли раскрывать свой потенциал в Украине и найти свое место в глобальном сообществе", – сказал заместитель министра.

В 2021 году Малая академия наук Украины стала первой организацией в мире, которая получила лицензию GENIUS Olympiad на проведение национального этапа конкурса.

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