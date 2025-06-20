Наша гордость. Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Наша гордость. Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев

Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев, которая проходила в США. Это крупнейший в мире конкурс ученических экопроектов, где ежегодно соревнуется более 1000 участников из более чем 70 стран мира.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. В этом году участие приняли 34 украинских ученика из 11 областей Украины. Они представили свои 29 инновационных экопроектов.

Наша гордость. Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев

Так, школьники завоевали:

  • 1 гран-при
  • 3 золотые медали
  • 5 серебряных медалей
  • 4 бронзовые медали
  • 4 почетные награды

Всех школьников встретили на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Участники соревнований прибыли специальным рейсом Укрзализныци "GENIUS express" с участием первого заместителя министра образования и науки Украины Евгения Кудрявца.

Наша гордость. Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев

"С каждым годом растет процент украинских участников GENIUS Olympiad в США, которые становятся призерами. Уже в третий раз Гран-при забирает именно Украина – и мы снова показываем пример для мира. Искренне гордимся нашими учениками и работаем над созданием больше возможностей для развития внешкольного образования. Чтобы украинские дети могли раскрывать свой потенциал в Украине и найти свое место в глобальном сообществе", – сказал заместитель министра.

Наша гордость. Украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев

В 2021 году Малая академия наук Украины стала первой организацией в мире, которая получила лицензию GENIUS Olympiad на проведение национального этапа конкурса.

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