Восьмилетнему гению из Великобритании, который научился читать в 25 месяцев, отказала уже 21 школа: что случилось

Восьмилетний Генри из Великобритании научился читать в 25 месяцев, хотя у него аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Именно поэтому парень не может справиться со школьной средой, поэтому с пяти лет не посещает учебные заведения.

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Мама мальчика Ким отмечает, что для того, чтобы выяснить потребности ее сына, были проведены консультации с 21 школой, однако ни одна из них не может удовлетворить его потребности. Женщина считает, что пребывание Генри, других детей и учителей вместе может быть опасным, информирует ВВС.

"Когда Генри не в состоянии контролировать себя, он начинает злиться. Я не хочу, чтобы он оказался в ситуации, когда случайно причинит кому-то боль, и тогда это будет его вина - но это не его вина, это из-за его диагнозов", – делится Ким.

Она обратилась в трибунал, чтобы получить согласование и финансирование мероприятий по образованию ее сына. Однако это не дало результата, поэтому ей приходится тратить значительное количество времени на поиск образовательного материала.

Впоследствии, после огласки ситуации она получила дополнительные документы от окружного совета для обеспечения финансирования недостающих ресурсов. Местные власти заверили, что стремятся обеспечить лучшее образование, поддержку и результаты для каждого ребенка.

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