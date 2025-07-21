Украинский школьник завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде 2025. Фото

Ольга Выпирайленко
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Украинский школьник завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде 2025. Фото

Школьник из Киева Олесь Гордейчук получил золотую медаль на Международной математической олимпиаде-2025. Интеллектуальные соревнования для юных математиков мира проходили с 10 по 20 июля в австралийском городе Саншайн-Кост (штат Квинсленд). Парень выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко.

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Это уже вторая подряд победа Гордейчука на международной арене. В прошлом году он получил бронзу, говорится на официальной странице лицея. Кроме того, парень активно делится опытом и популяризирует математические олимпиады среди младших лицеистов.

Украинский школьник завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде 2025. Фото

"Его достижения – результат многолетнего труда, пытливого ума и большой любви к математике. Важно и то, что парень не только увлекается сам, но и активно делится своим опытом с младшими лицеистами, популяризируя математические олимпиады в УФМЛ. Желаем ему вдохновения, веры в собственные силы, еще больше ярких побед, интересных открытий и уверенных шагов к мечтам! Гордимся, что лицей воспитывает таких звезд", – говорится в сообщении.

Украинский школьник завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде 2025. Фото

Учебное заведение поблагодарило преподавателей, которые помогли в подготовке ученика к олимпиаде.

Украинский школьник завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде 2025. Фото

Напомним, украинские школьники получили 17 наград на международной Олимпиаде Гениев, которая проходила в США. Это крупнейший в мире конкурс ученических экопроектов, где ежегодно соревнуется более 1000 участников из более чем 70 стран мира. В этом году участие приняли 34 украинских ученика из 11 областей Украины. Они представили свои 29 инновационных экопроектов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор привел впечатляющие данные о победах Украины в международных олимпиадах.

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