'Нашим математикам нужно ставить памятники при жизни': профессор привел впечатляющие данные о победах Украины в международных олимпиадах

Профессор и доктор физико-математических наук Алексей Васильев сравнил успехи финского образования, которое считается одним из лучших в мире, с украинским. В частности, ученый привел в пример количество побед на международных ученических олимпиадах с математики.

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Так, за годы независимости Украина принимала участие в олимпиадах 32 раза и получила 43 золотых, 75 серебряных, 58 бронзовых медалей. Кроме того, в 2021 году заняла четвертое место в командном зачете. За такие показатели, по мнению Васильева, украинским математикам нужно ставить памятники при жизни. Об этом педагог написал в сообщении в Facebook.

Ученый подчеркнул, что реформа системы образования в Украине длится уже 32 года, в то время как в Финляндии она проходила с 1972 по 1977 годы.

"Украина принимала участие (как независимая страна) в олимпиадах 32 раза, и завоевала: 43 золотых, 75 серебряных, 58 бронзовых медалей. Была 4 в 2021 году (наилучший результат), за исключением 2016, 2023, 2024 годов. место). Реформа образования идет с 1992 года. Уже 32 года реформируют. Мое скромное мнение таково, что нашим математикам при жизни нужно памятники ставить", – написал профессор.

"Пишут, что финское образование по-прежнему лучшее-лучшее. Оценок нет, домашних задач нет, стрессов нет, и все на позитиве. Ну и нам еще до них очень далеко. Потому что мы все делаем не так, не там, и на негативе. То есть еще реформировать и реформировать. Главное чтобы на эти реформы денег хватило. Может и так", – добавляет он.

В то же время, Финляндия принимала участие в олимпиадах 51 раз и за это время получила 1 золотую, 12 серебряных и 57 бронзовых медалей. При этом страна занимает где-то 60+ место в командном зачете, а лучшие результаты были с 1973 по 1983 (8-18 места).

Васильев также подчеркнул, что медали на олимпиадах дают за математический результат, а не за какое-то место, как на спортивных соревнованиях. То есть золотых наград может быть больше одной и это показатель того, сколько ученик решил задач, а не какое место занял.

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