Чтение и математика защищают мозг от старения: результаты исследования

Активное занятие математикой и чтением может помочь предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей. Так, защитить мозг от старения могут даже регулярное чтение электронной почты, подсчет цифр или просмотр коротких заметок.

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Такие результаты получило исследование под руководством профессора Стэнфордского университета Эрика Ганушека, сообщает Science Focus. Согласно данным, когнитивные навыки обычно обостряются до сорока лет, а затем постепенно снижаются, особенно в подсчете. Однако у тех, кто постоянно читает или считает – на работе или в повседневной жизни – не наблюдалось такого ухудшения.

Полученные результаты противоречат предварительным исследованиям, где предполагалось, что когнитивные способности начинают снижаться в раннем взрослом возрасте. В отличие от первых подсчетов, в которых сравнивали разные возрастные группы в один момент времени, новый анализ отслеживал одних и тех же людей на протяжении нескольких лет.

Ученые проанализировали данные оценочного теста языковых и математических навыков немецкого населения в возрасте 16-65 лет, повторно протестировав ту же группу через 3,5 года.

Вместе с выполнением тестов участников спрашивали, как часто они выполняют такие задания, как чтение электронной почты или подсчет затрат на работу и дома.

Ученые также установили, что математические навыки женщин со временем ухудшились более резко, чем у мужчин, что указывает на потенциальные гендерные отличия.

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