15-летняя школьница из Киева установила рекорд по знанию французского языка: что известно о девушке, которая собирает кубик Рубика для отдыха

Ученица лицея № 49 города Киева Таисия Федорова в 15 лет успешно сдала экзамен DALF C2 и установила национальный рекорд Украины. Девушку признали самой молодой украинкой, официально подтвердившей самый высокий уровень владения французским языком по общеевропейской шкале.

Об этом сообщила представительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Когда новоиспеченной рекордсменке было 14 лет, она получила подтверждение знаний английского языка Cambridge B2 First (FCE) с оценкой Grade A, что соответствует уровню C1. Кроме того, девушка интересуется программированием и 3D-дизайном, а для отдыха на скорость собирает кубик Рубика.

"Таисия изучает французский с шести лет, почти столько же — программирование. Между этими двумя увлечениями она так и не стала выбирать. Ведь язык — лишь часть ее вселенной. Девочка освоила 3D-графику и UX/UI-дизайн, а сейчас учится по программе Fullstack Development и разрабатывает веб-приложения полного цикла — от интерфейса до серверной части и баз данных", — рассказала Ветрова.

Среди проектов Федоровой — приложение для анализа репозиториев кода с интерактивной визуализацией связей между файлами, а также несколько командных работ, где она выступала в роли тимлида. Параллельно девушка прошла курс CS50x от Гарварда — базовый курс компьютерных наук — с максимальными баллами за все задания. В дальнейшем планирует специализироваться на разработке искусственного интеллекта.

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