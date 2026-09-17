16-летний школьник из Индии установил девять рекордов Гиннеса: как работает мозг "человека-калькулятора"

16-летний школьник из Индии Аарян Шукла установил девять рекордов Гиннеса и имеет два титула чемпиона мира по ментальному счету. Мальчик учится в государственной школе Дели, а помимо ментальной арифметики увлекается крикетом, футболом и чтением.

Школьник начал тренироваться, когда ему было всего шесть лет, а уже в восемь лет представлял Индию на международном уровне, выиграв 10 медалей. Среди них семь золотых, в том числе на открытом чемпионате Memoriad Turkey Open в Стамбуле в 2018 году – этот результат до сих пор остаётся непобитым рекордом на этом турнире, сообщает Timesofindia. Мальчик отмечает, что все происходит так быстро, что он не успевает подумать.

"Многие процессы при устном счете происходят за долю секунды, поэтому я не могу сказать, что именно происходит в моей голове, я просто делаю это интуитивно. По сути, это происходит настолько быстро, что не успеваешь подумать — просто нужно выполнять вычисления", – сказал Шукла.

В 2022 году школьник отправился в Падерборн (Германия), чтобы принять участие в Кубке мира по ментальному счету — соревновании, которое проводится раз в два года и открыто только для 40 лучших "людей-калькуляторов" мира. В 12 лет Шукла стал чемпионом мира, соревнуясь и побеждая взрослых, у которых было гораздо больше опыта. Два года спустя, в сентябре 2024 года, он не просто защитил свой титул, а выиграл все шесть разыгрываемых трофеев, набрал 819,84 балла из возможных 900, а также установил пять новых мировых рекордов.

Шесть рекордов за один день

В декабре 2024 года школьник установил шесть новых рекордов Гиннеса за один день, в частности, самое быстрое время на сложение в уме 50 пятизначных чисел (18,71 секунды) и самое быстрое время на умножение двух пятизначных чисел (51,69 секунды). Он остается единственным человеком из Индии, совершившим такой подвиг. Ранее он установил свой первый индивидуальный рекорд Гиннеса в феврале 2024 года в Милане (Италия), в прямом эфире правильно сложив в уме 50 пятизначных чисел всего за 25,19 секунды.

Взлет Ааряна приходится на время, когда трудно игнорировать обеспокоенность по поводу базовых математических навыков у подростков. Согласно ежегодному отчету о состоянии образования (ASER) за 2022 год, базовые математические навыки детей по всей стране снизились до уровня 2018 года, причем ухудшение наблюдается как в государственных, так и в частных школах. В мировом масштабе международное исследование PISA 2025 также зафиксировало снижение результатов по математике во всех странах-участницах, что является продолжением тенденции к ухудшению, связанной с сокращением продолжительности концентрации внимания и ростом цифровых отвлекающих факторов среди учеников.

Парень рассказывал о дисциплине, лежащей в основе его мастерства, описывая регулярные тренировки, сосредоточенность и менталитет, построенный на настойчивости. В то время, когда как в Индии, так и во всем мире выражают обеспокоенность по поводу сокращения продолжительности концентрации внимания и снижения математических навыков, Шукла является редким, наглядным примером того, чего все еще можно достичь благодаря целеустремленным усилиям и умственной дисциплине. Он предлагает современному молодому поколению поистине вдохновляющий пример: что терпение и готовность тренировать свой ум могут привести к подобным рекордам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14-летний вундеркинд из Индии, побив за один день шесть рекордов Гиннеса, раскрыл свой секрет успеха.

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