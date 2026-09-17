16-летний школьник из Индии установил девять рекордов Гиннеса: как работает мозг "человека-калькулятора"

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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14-летний вундеркинд поделился секретом своего успеха
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16-летний школьник из Индии Аарян Шукла установил девять рекордов Гиннеса и имеет два титула чемпиона мира по ментальному счету. Мальчик учится в государственной школе Дели, а помимо ментальной арифметики увлекается крикетом, футболом и чтением.

Школьник начал тренироваться, когда ему было всего шесть лет, а уже в восемь лет представлял Индию на международном уровне, выиграв 10 медалей. Среди них семь золотых, в том числе на открытом чемпионате Memoriad Turkey Open в Стамбуле в 2018 году – этот результат до сих пор остаётся непобитым рекордом на этом турнире, сообщает Timesofindia. Мальчик отмечает, что все происходит так быстро, что он не успевает подумать.

16-летний школьник из Индии установил девять рекордов Гиннеса: как работает мозг "человека-калькулятора"

"Многие процессы при устном счете происходят за долю секунды, поэтому я не могу сказать, что именно происходит в моей голове, я просто делаю это интуитивно. По сути, это происходит настолько быстро, что не успеваешь подумать — просто нужно выполнять вычисления", – сказал Шукла.

В 2022 году школьник отправился в Падерборн (Германия), чтобы принять участие в Кубке мира по ментальному счету — соревновании, которое проводится раз в два года и открыто только для 40 лучших "людей-калькуляторов" мира. В 12 лет Шукла стал чемпионом мира, соревнуясь и побеждая взрослых, у которых было гораздо больше опыта. Два года спустя, в сентябре 2024 года, он не просто защитил свой титул, а выиграл все шесть разыгрываемых трофеев, набрал 819,84 балла из возможных 900, а также установил пять новых мировых рекордов.

Шесть рекордов за один день

В декабре 2024 года школьник установил шесть новых рекордов Гиннеса за один день, в частности, самое быстрое время на сложение в уме 50 пятизначных чисел (18,71 секунды) и самое быстрое время на умножение двух пятизначных чисел (51,69 секунды). Он остается единственным человеком из Индии, совершившим такой подвиг. Ранее он установил свой первый индивидуальный рекорд Гиннеса в феврале 2024 года в Милане (Италия), в прямом эфире правильно сложив в уме 50 пятизначных чисел всего за 25,19 секунды.

16-летний школьник из Индии установил девять рекордов Гиннеса: как работает мозг "человека-калькулятора"

Взлет Ааряна приходится на время, когда трудно игнорировать обеспокоенность по поводу базовых математических навыков у подростков. Согласно ежегодному отчету о состоянии образования (ASER) за 2022 год, базовые математические навыки детей по всей стране снизились до уровня 2018 года, причем ухудшение наблюдается как в государственных, так и в частных школах. В мировом масштабе международное исследование PISA 2025 также зафиксировало снижение результатов по математике во всех странах-участницах, что является продолжением тенденции к ухудшению, связанной с сокращением продолжительности концентрации внимания и ростом цифровых отвлекающих факторов среди учеников.

Парень рассказывал о дисциплине, лежащей в основе его мастерства, описывая регулярные тренировки, сосредоточенность и менталитет, построенный на настойчивости. В то время, когда как в Индии, так и во всем мире выражают обеспокоенность по поводу сокращения продолжительности концентрации внимания и снижения математических навыков, Шукла является редким, наглядным примером того, чего все еще можно достичь благодаря целеустремленным усилиям и умственной дисциплине. Он предлагает современному молодому поколению поистине вдохновляющий пример: что терпение и готовность тренировать свой ум могут привести к подобным рекордам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14-летний вундеркинд из Индии, побив за один день шесть рекордов Гиннеса, раскрыл свой секрет успеха.

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