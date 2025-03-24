14-летний вундеркинд из Индии, который за один день побил шесть рекордов Гиннеса, раскрыл свой секрет успеха

14-летний Аарян Шукла, установивший шесть мировых рекордов в математических вычислениях за один день, считает, что добиться успеха ему помогли ежедневные практики и медитации Сахаджа йоги. В связи с тем, что парень ежедневно тренируется около пяти-шести часов, готовясь к соревнованиям, ему нужно сохранять спокойствие и сосредоточенность.

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Об этом подросток рассказал в интервью Guinness world records. Чтобы отвлекаться, Шукла любит читать книги, среди которых приключенческие и детективные жанры, играть в видеоигры и крикет.

"Ежедневные тренировки являются одним из важных аспектов подготовки к соревнованиям, поэтому я тренируюсь около пяти-шести часов ежедневно. Медитация Сахаджа йоги помогает мне сохранять спокойствие и сосредоточенность", – сказал Шукла.

Считается, что именно этот вид духовных практик помогает улучшить концентрацию, память и эмоциональный баланс. Кроме того, благодаря регулярным занятиям можно улучшить ясность ума, снизить стресс, тревогу и повысить уверенность в себе.

Медитация Сахаджа йоги – это духовная практика, основанная Шри Матаджи Нирмала Дэви (индийскую гуру) в 1970 году. Она сосредоточена на самореализации из-за пробуждения энергии Кундалини, которая, как считается, находится в основе позвоночника. Эта энергия, когда она активирована, поднимается через чакры, принося внутренний баланс, спокойствие и духовный рост. В отличие от традиционной медитации Сахаджа йога не требует сложных техник – практикующие сидят в расслабленном состоянии, используют аффирмации и переживают состояние осознанности.

Парень начал заниматься математикой в шесть лет, а затем постепенно начал решать более сложные задачи. Впоследствии участвовал в соревнованиях. Уже в 12 лет Шукла стал чемпионом мира, а в 13 попал в Книгу рекордов Гиннеса, установив рекорд по самой быстрой сборке в голове 50 пятизначных чисел – всего за 25,19 секунды. Это примерно одно добавление каждые 0,5 секунды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пятилетний вундеркинд попал в Книгу рекордов Индии, назвав 195 стран за 2 минуты и 14 секунд.

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