15 научно подтвержденных советов, как воспитать вундеркинда

Даже эксперты спорят о том, что делает человека гениальным – показатели IQ, EQ, академические достижения, природа или воспитание. Темой дискуссии продолжает быть также и связь наследственности и умственных способностей.

Пока одни ученые спорят, Yourtango собрал советы других специалистов, которые помогут воспитать детей великими умниками. В частности, среди рекомендаций – отдать ребенка в хороший садик, учить иностранному языку и больше с ним говорить.

15 научно подтвержденных советов, которые помогут воспитать вундеркинда

Ограничьте время просмотра телевизора

Американская академия педиатрии недавно предупредила родителей, чтобы они не разрешали малышам смотреть телевизор. Он ухудшает когнитивные навыки и отнимает важное время для развития мозга, которое следует тратить на общение с реальными людьми, говорит эксперт по детскому языку Роберта Голинкофф.

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"Язык имеет решающее значение для обучения детей, а язык, который они слышат по телевидению, не приспособлен к их индивидуальным потребностям. Он не будет отвечать на их вопросы или следовать их указаниям, именно так вы создаете умных детей", – говоритГолинкофф.

Продолжайте грудное вскармливание как можно дольше

Шестилетние дети, которые в младшем возрасте долго были на грудном вскармливании, получили на 5% более высокие результаты в тестах IQ, чем их сверстники, которые этого не получали. Статистика основана на исследовании двух групп мам и младенцев. Дети одной группы были исключительно на грудном вскармливании до одного года, а другие – в более быстрый период перешли на смесь. В результате, малыши первой группы в будущем показали высшие баллы по чтению, письму и математике.

"Первое, что может сделать женщина, чтобы воспитать умного ребенка, - это кормить грудью. Человеческое молоко имеет больший процент жира, чем коровье, необходимое для изоляции наших клеток мозга", – говорит генетик Рики Льюис.

Позвольте выражать себя с помощью музыкальных инструментов

Дети, играющие на фортепиано или струнном инструменте, имеют на 15% более высокие вербальные навыки, чем те, которые этого не делают. Ученые объясняют, что согласно исследованиям существует вероятность связи между тем, насколько хорошие имеет ребенок музыкальные и языковые навыки и их влияние на уровень IQ.

Развивайте чувство терпения

Дети, которые могут быть более терпеливыми, набирают на 210 баллов больше на Scholastic Aptitude Test (SAT), чем несдержанные. Контроль импульсов является решающим фактором исполнительной функции.

"Быть умником – это не столько IQ, сколько исполнительная функция. Способность переключаться между задачами, удерживать информацию в памяти и сдерживать импульсы гораздо больше связана с успехом, чем IQ", – утверждает один из исследователей.

Сделайте чтение частью распорядка дня

Ребенок, который воспитывается в семье, где есть по крайней мере 500 книг, имеет на 36% больше шансов окончить среднюю школу и на 19% колледж, чем воспитывающийся в семье, где книг мало или совсем нет.

"Успех в школе зависит не только от внутреннего интеллекта. Он также требует хорошей трудовой этики. Родители, которые любят читать, демонстрируют своим детям , что читать интересно, приятно и стоит", – говорит психолог Эйлин Кеннеди-Мур.

Удерживайтесь от употребления наркотиков во время беременности

Дети женщин, употреблявших кокаин во время беременности, имеют почти в пять раз больше рисков иметь нарушение развития. 14% малышей из группы исследования имели IQ ниже 70, а 38% имели задержку развития.

Не позволяйте иметь лишний вес

Дети с избыточным весом получили на 11% ниже результаты в тестах по чтению, хуже посещали школу, задерживались и опаздывали, в отличии от тех, которые весили в пределах норм.

"Сидящий образ жизни создает огромные потери для детей. Если они смотрят телевизор или играют в компьютерные игры, то не приобретают многие вещи, которые можно получить во время социального взаимодействия", – уверяет один из исследователей.

Поощряйте активный образ жизни

Аэробные упражнения увеличивают исполнительные способности детей на 100%. К тому же ученые советуют заниматься спортом всей семьей.

"Поощрение активного образа жизни – один из лучших подарков, которые вы можете сделать своему ребенку", – пишет молекулярный биолог Джон Медина.

Запишите в хорошее дошкольное заведение

Дети, посещавшие дошкольное учреждение, имеют на 52% больше шансов окончить среднюю школу, чем те, которые туда не ходили.

По результатам анализа, в пять раз больше людей, которые посещали садик, до 27 лет имели собственное жилье, по сравнению с теми, кто не ходил.

Не откладывайте родительство надолго

Дети, рожденные 20-летними родителями, набирали на три-шесть баллов больше в тестах IQ, чем рожденные родителями вдвое старше.

"Почтенный возраст отца ассоциируется с повышенным риском расстройств нервной системы, таких как аутизм и шизофрения, а также с дислексией и снижением интеллекта. Потомки старших родителей демонстрируют незначительные нарушения в тестах на нейрокогнитивные способности", – пишут ученые.

Научите жонглировать

Сложные перцептивно-моторные навыки, включая жонглирование, увеличивают объем серого вещества в мозге детей на 3%. Структура мозга в значительной степени определяется генами, но не полностью. Ученые утверждают, что объем серого вещества в лобной части мозга связан с общей когнитивной способностью.

Расширяйте словарный запас

Чем больше слов мы слышим, тем шире словарный запас и высшие академические достижения. По данным ученых, дети из богатых семей слышат около трех миллионов слов в год, у рабочего класса – шесть, а профессионального – одиннадцать.

Поощряйте изучение иностранного языка

У детей, которые изучали иностранный язык в течение двух лет, результаты SAT на 14% выше, чем те, которые никогда его не учили.

"Устные результаты студентов, которые четыре или пять лет изучали иностранный язык, были выше, чем вербальные результаты студентов, которые четыре или пять лет изучали любой другой предмет", – отмечают ученые.

Не позволяйте играть в видеоигры слишком часто

Ученики, проводящие более двух часов в день за видеоиграми, получают на 9,4% ниже результаты на школьных экзаменах, чем те, которые этого не делают.

"Чрезмерное времяпрепровождение за видеоиграми может мешать обучению в школе, а также чтению для удовольствия, играм на улице, сна или непосредственному общению с друзьями и семьей", – уверяют исследователи.

Обратите внимание на продукты, содержащие пестициды

Дети матерей, подвергавшихся воздействию пестицидов во время беременности, имели на 1,4% ниже IQ, чем те, чьи мамы не подвергались воздействию химикатов.

Ученые Колумбийского университета обнаружили прямую связь между внутриутробным влиянием обычного сельскохозяйственного хлорпирифоса и снижением IQ.

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