17-летняя девушка из бедной деревни в Китае обошла студентов Оксфорда и Гарварда на престижном конкурсе по математике

17-летняя девушка из бедной деревни в Китае Цзян Пин заняла 12 место из 802-х на Всемирном математическом конкурсе Alibaba. Ученица оставила позади себя студентов из Гарварда, Оксфорда и Массачусетского технологического института, войдя в 20-ку лучших.

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85 первых участников соревнований получат награды от 2 до 30 тысяч долларов США в этом году. Об этом сообщает CNN.

Известно, что конкурс запущен в 2018 году и проводится в онлайн-формате. Высокие результаты Пин стали настоящим открытием, ведь обычно школьники бедных учебных заведений занимают самые низкие места.

Известно, что ученица имела лучшие показатели по математике с младшей школы. Впоследствии девушка занималась с учительницей, которая трижды была финалисткой конкурса и углубленно изучала эту дисциплину в течение последних двух лет.

Сама Пин планирует поступить в колледж и окончить Чжэцзянский университет – лучшую академию в центре электронной коммерции Ханчжоу.

Однако из-за определенных ограничений девушка может подавать документы только в три колледжа в провинции Цзянсу.

Несмотря на то, что ученица действительно одарена математикой, ее захейтили в сети. Кроме того, преподаватели говорят, что девушка может стать "пропавшим Эйнштейном", ведь ее таланты будут скрыты в системе образования Китая.

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