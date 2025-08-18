''200 баллов на НМТ – это не победа школы''. Игорь Ликарчук назвал репетиторство ''зеркалом'' образования и объяснил, почему МОН его не признает

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук назвал репетиторство "зеркалом" образования в Украине. По его словам, в большинстве случаев общеобразовательная школа практически не имеет отношения к 200 баллам на Национальном мультипредметном тесте (НМТ), которые получают ее ученики.

Он пояснил, что подавляющее большинство учеников, которые сдают НМТ на высший балл, достигли этих знаний благодаря занятиям с репетиторами, а не обучению базовой программы в школе. Об этом педагог написал на странице ДУП: Школа в Facebook.

"В Украине давно сосуществуют два общих средних образования", – говорит Ликарчук и добавляет, что одно из них официальное – то есть общеобразовательная школа, а второе – репетиторство.

И, несмотря на то, что именно репетиторство – является тем, на чем держится образование в Украине, оно до сих пор не признано официально Министерством образования и науки Украины. О нем нигде не вспоминают чиновники и ничего не пишут в законах об образовании, потому что это – зеркало, в котором можно увидеть истинное положение вещей общего среднего образования.

"Поэтому 200 баллов в сертификате НМТ – это не победа школы. Это коктейль из четырех составляющих: репетитор, ресурсы семьи, настойчивость ребенка и школа. И, к сожалению, школы там – меньше всего", – говорит педагог и добавляет, что стоит честно сказать: без репетитора большинство учеников не достигли бы вершины НМТ. И признать репетиторство – это признать бессилие официальной системы.

