Пока все аплодируют 200-балльникам, 90% школьников не имеют базового уровня по математике: Игорь Ликарчук объяснил, что не так с образованием в Украине

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук указал на проблему, которая существует в образовании. В частности, он привел в пример результаты учеников ровенского лицея, которые получили 200 баллов по математике на национальном мультипредметном тесте. За подготовку к успешной сдаче экзамена местной администрацией была награждена учительница.

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В заметке в Facebook Ликарчук отмечает, что в таком учебном заведении учатся отобранные и мотивированные ученики, которых поддерживают родители и репетиторы, а также готовят к сдаче выпускного экзамена. Однако он обращает внимание, можно ли считать такие успехи детей успехами всей образовательной системы. Ведь, по данным внешних исследований, 90% украинских школьников не достигают даже базового уровня по математике.

Однако, по словам Ликарчука, о таких результатах стараются говорить как можно меньше, ведь это непривлекательно, в отличие от аплодисментов 200-бальникам.

"Абсолютно убежден в том, что в этом лицее учатся отобранные, мотивированные ученики, которые имеют мощную поддержку со стороны родителей и, несомненно, репетиторов. Образно говоря, там вряд ли "выращивают" учеников с нуля. Там их целенаправленно подбирают, шлифуют и готовят к победе на финальном этапе – НМТ. То есть, это не заведение, как все. Это – элитарная платформа с почти гарантированным успехом, который моделируется заранее. И очень хорошо, что такое заведение есть; почет и благодарность тем, кто его создал и кто в нем работает", – пишет эксперт.

"Но в этом конкретном случае мы чествуем не столько заведение, как кастинг для поступления в него. Такие результаты – победа отдельных детей в зоне образовательных привилегий. И поэтому эти успехи едва ли можно считать успехами всей образовательной системы. Пока все аплодируют 200-бальникам, 90% украинских школьников, по данным внешних исследований, не достигают даже базового уровня по математике. Но об этом стараются говорить как можно меньше. Потому что это – непривлекательно. Это не "героическая история". Это – стыд, который надо прикрыть праздниками, цветами, грамотами, часами", – добавляет Ликарчук.

По его словам, образовательный успех в Украине все больше напоминает спортивные достижения. Так, побеждают те, кто имеет тренера, ресурс и элитную арену, а не все остальные.

Более того, пугает то, что получение 200 баллов становится единственным признанным успехом учебного заведения или учителя. Поэтому учитель, который "вытащил безнадежного ученика" до 140 баллов не в элитной школе без репетиторов и родительских денег, героем никогда не станет.

"И часы (тьфу-тьфу) ему дарить не будут. Возможно вручат грамоту. Хорошо, если ее не потребуется распечатать на принтере в школе, или дома. Такого учителя не будут считать "крутым" специалистом, если не будет показывать результаты работы с т.н. "одаренными" детьми. А если его ученики не "выстрелят" в топ, то для многих образовательных начальников такой учитель вообще будет никто. Даже не вспомнят как зовут. Не то, что часы дарить", – отмечает экс-глава УЦОКО.

Он уверяет, что в нашем образовании сегодня самое главное – это создать показательный кейс, а учить детей. Образовательный эксперт подчеркнул, что 200 баллов – это не о качестве образования. Ведь, показатели искусственно созданы исключительно для отбора поступающих в вузы в экстремальных условиях войны. По его словам, истории о 200 баллах гораздо благозвучнее и приятнее для общества, чем правда о современной школе и образовании. Несмотря на уважение к учительнице, которая подготовила учеников к сдаче НМТ на самые высокие баллы, чествование результатов, которые возможны только в эксклюзивном образовательном контексте – обман, уверяет Ликарчук.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт раскритиковал "хвастовство" выпускниками, которые набрали 200, 400 или 800 баллов на НМТ.

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