''Вы молодчинка, а награда позорная''. В сети возникла дискуссия из-за учительницы математики, которая подготовила рекордное количество 200-бальников

В Ривненской области наградили учительницу математики Елену Шаму, ученики которой получили 200 баллов по национальному мультипредметному тесту в 2025 году. Всего выпускников с максимальными результатами, которых готовила педагог, было 10.

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Об этом сообщил председатель Ривненского областного совета Андрей Карауш. Он вручил учительнице подарок – часы. Чиновник также обратил внимание на то, что ученики педагога ежегодно становятся призерами олимпиад и конкурсов, кроме того, в этом году значительное количество выпускников имеет также высокие результаты – 197-198 баллов по НМТ.

"В этом году она абсолютная рекордсменка Ривненской области по количеству учеников, получивших на НМТ максимальные 200 баллов. Таких выпускников – 10. Шама Елена Алексеевна – учительница математики в нашем Областном научном лицее в г. Ривне Ривненского областного совета, здесь работает уже 16 лет. В этом году Елена Алексеевна имеет не только 10 учеников, которые набрали максимальные 200 баллов на НМТ. Десятки ее воспитанников имеют результаты 197-198 баллов. Мне приятно было поблагодарить учительницу за ее работу, вручил абсолютно заслуженный ценный подарок областного совета – часы", – написал Карауш.

В то же время в сети возникла дискуссия вокруг такого поздравления учительницы. Украинцы указали на то, что педагог молодец, а вот труд школьных преподавателей обесценен.

"Елена, вы молодчинка. А награда позорная. Обидно, что труд учителя так обесценен".

"На таких учителях-энтузиастах своего дела держится наше украинское образование. По собственному опыту знаю, как трудно подготовить ребенка к получению таких результатов. Это системная работа педагога не за год и не два. Большое уважение учительнице".

"Работа большая и результат есть, а благодарность – это стыд в карманах..."

"Лучше бы путевку хотя бы в санаторий Закарпатья подарили".

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