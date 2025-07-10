Репетитор по украинскому языку раскрыла секреты УМТ, которые умалчивают организаторы

Репетитор по украинскому языку с никнеймом iryna_nmt_ukrainska раскрыла секреты национального мультипредметного теста, которые умалчивают организаторы. Так, например, в заданиях по украинскому языку есть скрытая последовательность. Легкие задания чередуются со сложными каждые три-четыре вопроса.

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В заметке в TikTok она объясняет, что когда поступающие видят легкие вопросы, стоит подготовиться к сложным. Также педагог говорит, что 90% заданий на пунктуацию имеет одну и ту же структуру каждый год.

"Вот, например, 13 задание каждый год одинаковое. Вам дают текст и говорят: "Неправильным является обоснование употребления знаков препинания в строке". Вам нужно найти в каком из пяти вариантов вам врут. В этом случае нам врут в варианте 5, потому что слово "однако" – это сложносочиненный союз. А нам пишут, что это бессоюзная связь", – объясняет репетиторка.

Правило Парето* работает и здесь. 80% успеха дают только 20% тем. Вместо того, чтобы изучать все подряд, репетитор советует сосредоточиться на ключевой теме – синтаксис. Педагог уверяет, что таким образом баллы сразу вырастут на 30%.

По ее словам, организаторы НМТ часто закладывают в тесты специфические "ловушки".

"Например, вот это задание содержит сразу два правила исключений. 90% абитуриентов выбирают первый вариант, но правильный – последний. Слово "півтора" сочетается с существительным мужского рода, а слово "півтори" сочетается с существительным женского рода. Поэтому правильно будет "півтора місяця", – делится репетиторка.

Она также отметила, что самые сложные задания НМТ размещаются в последней трети теста. По словам педагога, именно там большинство теряет баллы из-за паники и нехватки времени.

*Принцип Парето или Закон Парето – эмпирическое правило, которое утверждает, что для многих явлений 80 процентов последствий вызваны 20 процентами причин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускник из Львова, который сдал НМТ на 600 баллов, поделился секретом успеха и дал совет будущим абитуриентам.

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