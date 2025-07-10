'Больше всего страдал мой сон'. Выпускник из Львова, который сдал НМТ на 600 баллов, поделился секретом успеха и дал совет будущим абитуриентам

Выпускник из Львова Даниил Рышко сдал национальный мультипредметный тест на 600 баллов. Парень окончил физико-математический лицей и планирует связать свое будущее с IT-сферой.

Видео дня

В интервью Суспільному абитуриент поделился, что больше всего перед подготовкой к экзамену страдал его сон. Самой сложной для него стала история Украины, по которой парень не смог получить 200 баллов, однако имеет 183 балла. Целью парня было получить как можно более высокие результаты, однако 600 баллов по трем предметам стали неожиданностью.

"В конце выбивает тестовые баллы, и я не знал, как это переводится в 200-балльную систему. Только когда я вышел и мне друзья сказали, что у меня 600, только в тот момент я осознал. И да, я был счастлив, очевидно. Это высший балл, чем я ожидал", — рассказывает Даниил Рышко.

Готовиться к сдаче экзамена выпускник начал в начале 11 класса с помощью дополнительных занятий с репетиторами. По его словам, именно учителя сыграли наибольшую роль в подготовке. Кроме того, повлияли на это и друзья, с которыми они много общались и помогали друг другу в подготовке.

Самым сложным фактором парень считает психологический настрой, ведь нужно сдать четыре предмета подряд. Рышко отмечает, что самой большой ошибкой становится переработка в последнюю неделю. Ведь, если поступающие не выспались, стрессованные, то могут завалить все четыре предмета. Именно поэтому он советует обязательно настроить себя психологически.

Для подготовки Даниил советует писать симуляционные тесты в формате НМТ – в течение трех-четырех часов, с 20-минутным перерывом между блоками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская выпускница, которая сдала НМТ на 795 баллов из 800 рассказала о секрете успеха, единственной ошибке и дала советы поступающим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!