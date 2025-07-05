''Синдром отличницы я вылечила''. Украинская выпускница, которая сдала НМТ на 795 баллов из 800, – о секрете успеха, единственной ошибке и советах абитуриентам

Выпускница София Стефанишин из города Вишневое Киевской области получила 600 баллов по трем предметам на национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Более того, она сдала четвертую дисциплину на 195 баллов, поэтому была в шаге от 800.

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В эксклюзивном комментарии OBOZ.UA будущая студентка поделилась, как ей удалось получить такие высокие баллы. Поступающая также дала советы участникам экзамена, которые готовятся к его сдаче, и призвала их верить в то, что достичь цели – реально.

– София, поздравляем с такими результатами! Вы одна из немногих поступающих, которые получили 600 баллов по трем предметам и были в маленьком шаге от 800. В том числе сдали математику, на которую в этом году много жаловались. Поделитесь своими впечатлениями от экзамена. Насколько трудно было его проходить? Что было самым сложным за четыре часа?

– Искренне благодарю за поздравления! К счастью, мой экзамен прошел, на мой взгляд, идеально: никаких тревог или технических проблем и прекрасные экзаменаторы, которые всячески поддерживали нас на протяжении тестирования. Я сдавала экзамен 19 июня, на следующий день после торжественного вручения аттестатов в школе. Среди своих одноклассников мне выпала возможность быть последней, поэтому наслушалась разного от друзей и людей в соцсетях и уставшая от ожидания несколько волновалась, конечно. Однако в центр тестирования я заходила с улыбкой, потому что этот путь подготовки наконец подходил к своему завершению – как тут не радоваться!

На моем школьном пути десятки олимпиад и конкурсов, поэтому сам формат экзамена меня отнюдь не пугал. К тому же за этот учебный год было пройдено множество тренировочных тестов, мне казалось, что я готова ко всему. Единственное, что могло сбить меня с толку, – технические проблемы, однако обошлось без них. Украинский язык написала за 15 минут, математику – ориентировочно за полчаса. Больше всего не могу терпеть проверять что-то по несколько раз (я холерик, люблю, чтобы все было быстро и четко!), однако на этот раз перечитала все свои ответы трижды, по математике даже успела пересчитать несколькими способами, чтобы убедиться. Проверяла на самом деле дольше, чем решала: мне было бы безумно обидно допустить ошибку из-за невнимательности.

Вопросы первого блока оказались гораздо легче, чем я ожидала, поэтому выходила на перерыв счастливой, что половина экзамена уже позади. Второй блок сделала тоже за полчаса, но вдвое дольше проверяла. Некоторые задания по истории были довольно интересно сформулированы, поэтому колебалась. Признаю, что в ответах по этому предмету была уверена меньше всего. Самым сложным, несомненно, было нажать кнопку "Завершить тестирование" – я даже попросила экзаменатора подойти ко мне, потому что очень волновалась случайно сделать что-то не так. Закрыла глаза на те несколько секунд загрузки результатов и посмотрела на экран сквозь раскрытые пальцы. Столько раз представляла этот момент в течение года, но счастье, смешанное с неожиданностью, все равно было со мной.

– В чем именно вы ошиблись в украинской литературе, что не хватило получить 200 баллов?

– Когда сдавала экзамен по литературе, колебалась в нескольких вопросах, но подозреваю, что все же ошиблась в вопросе с видами комического в отрывке из пьесы Ивана Карпенко-Карого, который надо было анализировать. Признаюсь, что это моя ахиллесова пята: не слишком люблю эту тему, потому что порой мне сложно проследить тонкую грань между юмором и иронией, как было в том задании. Но эта ошибка меня отнюдь не расстроила, хотя многим так может казаться. Синдром отличницы до окончания школы успешно вылечила, поэтому радуюсь своему результату, пусть и с одной ошибкой!

– Ожидали ли вы таких результатов?

– Ожидала! Ожидала, потому что упорно готовилась и знала, что все возможно выучить, без устали это повторяла и себе, и окружающим людям.

– Как долго вы готовились и пользовались ли услугами репетиторов?

– Активную подготовку начала в сентябре, по каждому предмету были занятия с репетиторами. Однако я должна заметить, что уже в начале года имела высокий уровень знаний, поэтому что-то повторяла, систематизировала, а где-то углубляла знания. Львиная доля любой подготовки – это самообразование, а оно всегда присутствует в моей жизни, ведь без этого развитие невозможно. По украинскому языку и литературе я всегда участвовала в олимпиадах и конкурсах, поэтому подтягивала те темы, которые знала хуже; расширяла словарный запас, учила новые фразеологизмы и постоянно практиковалась на тестах.

Уже несколько лет подряд в моей жизни присутствует журналистика, поэтому рутиной стало написание и редактирование текстов, что, конечно, тоже было частью практики. Математику всегда любила, в начале полномасштабного вторжения чуть ли не единственное, что хоть немного меня отвлекало, – решение квадратных уравнений. А в этом году я решала тесты, параметры и задачи где угодно: и на уроках в школе, и по дороге в другой город, и даже иногда за кофе с подругами.

История – это то, без чего мы как граждане не можем существовать. Любить государство – это знать путь его становления, поэтому учила историю с этой мыслью в голове. А еще я окружена олимпиадниками по истории, поэтому обучение было со мной всегда. Моя подготовка была далеко не такой, какой я ее себе представляла, но для меня это стало подтверждением, что для конечного успеха не все на пути должно складываться идеально.

– Какие советы вы бы дали абитуриентам, которые в будущем будут сдавать экзамен? На что обратить внимание в подготовке и сдаче самого экзамена?

– Первое, самое ценное и одновременно самое сложное – поверьте, что достичь вашей цели реально. Не "наслаивайте" жизнь вокруг подготовки, а наоборот рационально интегрируйте подготовку в вашу жизнь. Люди, которые впервые слышат о моих результатах, убеждены, что я не имела личной жизни, однако это абсолютная противоположность действительности.

Я успевала посещать молодежные проекты, участвовать и побеждать в олимпиадах, посещать культурные и образовательные события и даже стала соучредителем медиа и нациецентрического сообщества "Осоння", вместе с которым мы несем важные для гражданского общества идеи. Все возможно! Знайте свои сильные и слабые стороны, знайте, что работает именно для вас! Скажем, я не запоминаю материал с помощью длинных конспектов, зато мне помогают в изучении ассоциации, схемы, пересказ материала кому-то.

Сделайте практику и повторение материала частью вашей рутины. Я регулярно редактировала тексты, повторяя таким образом правила украинского языка, слушала исторические подкасты и обсуждала произведения по украинской литературе с подругой. Из этого следует не менее важное – окружение. Для меня самым сложным в подготовке стала далеко не академическая составляющая, а моральная. Конечно, экзамен – это постоянное давление, определенная неизвестность, много стресса из-за боязни не оправдать чьих-то и своих ожиданий. Не знаю, как бы прошла этот путь без друзей, которые были уверены во мне иногда больше, чем я сама! Мне так повезло быть окруженной образованной и сознательной молодежью, у нас даже была привычка исправлять друг друга, потому что так все лучше запоминали материал. Люди – это опора.

В конце подготовки я выписала для себя те темы, которые должна повторить, чтобы быть уверенной в своих знаниях (это формулы, ударения, которые всегда забывала; детали сюжетов, исторические подробности). Учителя и ученики часто советуют отдохнуть за день до экзамена – и это ценный совет! Однако в течение периода ожидания своего 19 июня я повторяла то, в чем еще сомневалась, просматривала свои выписанные ошибки, и это придавало мне уверенности.

В день экзамена время отстраниться от себя: вы прошли этот путь, и вот последний рывок.

– Вы сдавали НМТ, поэтому по логике, будете поступать в украинское высшее учебное заведение. Какой вуз и специальность вы выбрали?

– ЗВО я выбрала для себя еще в восьмом классе, когда услышала от одной девушки, за которой следила тогда, о НаУКМА. С тех пор я ни дня не колебалась в своем выборе. Ценности и сообщество – то, что так близко мне по душе в Могилянке. А вот выбранная специальность напрямую связана с моей жизнью и деятельностью вне учебы – PR и связи с общественностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускник с Буковины разрушал стереотип о низком качестве образования в селах, ведь набрал 600 баллов на НМТ-2025.

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