Разрушил стереотип о низком качестве образования в селах: выпускник с Буковины набрал 600 баллов на НМТ-2025. Видео

Выпускник Кострижевской школы Черновицкого района Василий Щитка сдал математику, украинский и английский языки на национальном мультипредметном тесте на 600 баллов. Парень готовился к экзамену самостоятельно, а также посещал дополнительные занятия в школе.

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Бывший школьник расписывал, что должен был учить ежедневно, иногда это было два-три предмета. А подготовку начал еще в начале учебного года. Больше всего, поделился в интервью Суспільному юноша, его мотивировали родители и бабушки, которые работали учителями.

"Я надеялся на лучшее, молился Богу и думал, что у меня получится. Получилось. Узнал, что 600 баллов, еще в аудитории, как только сдал тестирование. Я немножко стеснительный и старался держаться, но счастье переполняло. 90% всего, что знаю, – это, конечно, заслуга наших учителей из школы, а остальное все – интернет-источники. Одиннадцатый год обучения в школе был самым продуктивным, потому что упорно и изнурительно работал по пять-восемь часов ежедневно. У меня была цель как-то оправдать свое имя", – рассказал Василий Щитка.

Больше всего усилий парень прилагал, готовясь к сдаче математики, ведь именно в этом направлении планирует продолжить обучение в Черновицком национальном университете.

"Остаюсь в Украине, потому что здесь легче всего. Во-первых, это родная земля, и покидать ее не имею сильного желания. Выбор огромный, но я останавливаюсь на Черновицком национальном университете, потому что это удобно", – поделился юноша.

По словам директора учебного заведения Оксаны Киселевой, в этом году все выпускники школы успешно сдали НМТ и набрали проходные баллы. Для этого в школе последние несколько лет для выпускников проводят дополнительные занятия по истории, математике и украинскому языку.

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