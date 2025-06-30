''Знания могут обернуться против вас''. Школьница из Днепра, которая сдала НМТ на 600 баллов, раскрыла секрет своего успеха

Украинская выпускница лицея в Днепре Елизавета Окпокоро получила 200 баллов по математике, украинскому языку и истории Украины на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году. Еще 173 балла девушка получила по английскому языку.

Видео дня

В заметке на личной странице в Facebook школьница дала советы участникам экзамена. Она отметила, что НМТ, это почти контрольная, только проверяется программой и можно сразу узнать свои результаты. Окпокоро советует, в первую очередь, понять для чего нужно сдавать НМТ, рассчитывать свои силы и правильно распределить свое время.

Девушка отмечает, что важно делать много тестов, искать бесплатные вебинары, но знать меру. Ведь иногда знания большего могут обернуться против поступающих.

"Делайте много тестов, ищите бесплатные вебинары и конспекты в интернете, но знайте меру: иногда знания большего могут обернуться и против вас. Например, у меня была такая дилемма на истории, когда знания самой программы НМТ дали правильно выбрать Шептицкого, а не Липкивского к фото в тесте, ведь внешне эти деятели имеют несколько похожее", – написала выпускница.

По ее словам, прохождение олимпиад и конкурсов позволять не только расширить знания, но и подготовиться к атмосфере экзамена. Если поступающие участвуют в подобных мероприятиях, то девушка советует в 11 классе сосредоточиться на тех предметах, которые будут связаны с обучением в университете.

Она также поделилась, что на НМТ некоторые вопросы по истории могут быть связаны с географией, украинской литературой и искусством. Поэтому школьникам стоит изучать не только четыре предмета, которые они будут сдавать.

Девушка подчеркнула, что лучше всего старательно учиться в течение всех школьных лет, ведь тогда будет легче повторить пройденный материал.

Что известно о Елизавете Окпокоро: отличница; училась по программе "Интеллект Украины"; активный участник олимпиад и конкурсов почти по каждому школьному предмету; ученица МАН Украины на отделении "Химия и биология", участница конкурсов-защит научно-исследовательских работ и слушательница научно-познавательных проектов; успешно завершила пятилетнее обучение в Западноукраинской заочной математической школе (г. Тернополь).

Окпокоро планирует поступать на педагогический факультет, выбрав профессию учителя математики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускница с Полтавщины сдала НМТ на 800 баллов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!