"Мне стыдно, что педагоги этого не понимают". Игорь Ликарчук раскритиковал "хвастовство" выпускниками, которые набрали 200, 400 или 800 баллов на НМТ
Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук раскритиковал учителей и руководителей школ, которые хвастаются выпускниками, получающими по 200 баллов по национальному мультипредметному тесту (НМТ). Так, по его словам, никто из педагогов не упоминает о роли репетиторов в получении высоких результатов на экзамене.
Об этом Ликарчук написал в заметке в Facebook. Он отметил, что уровень и качество образования и работа учителей не определяются баллами, которые выпускники получают на НМТ. В то же время учителя этого не понимают.
"Более того, не оценками воспитанников должно хвастаться учебное заведение. А совсем другим. А вот с этим у нас сложно. Поэтому хвастаемся 200-балльниками. Зато как в спорте: пьедестал почета и на нем те, кто занял первое, второе, третье места. Это не об образовании. А о показухе", – написал Ликарчук.
"Уровень и качество образования, результаты работы учреждений или педагогов, оценками, полученными во время НМТ, не определяются. И мне стыдно, что педагоги этого не понимают. Убежден, если они этим хвастаются, то в очередной раз свидетельствуют о собственном низком уровне профессионализма, компетентности и потере того, что называется "педагогическое достоинство", – добавил он.
По словам экс-чиновника, к сдаче экзамена почти 90% его участников готовится с репетиторами за деньги. А этими репетиторами часто становятся сами учителя, которые обучают детей в школе. Кроме того, он вспомнил и родителей, которые вынуждены платить деньги за то, чтобы учеников готовили к выпускному экзамену.
"А если и учесть то, каким был нынешний НМТ, то это восхваление становится еще более неприятным. Учтите, что когда мы слышим о 200 баллах, мы не имеем информации о том, каким был максимально набранный тестовый балл по тому или иному предмету. А в такой ситуации считать 200 баллов такими, которые свидетельствуют об очень высоком уровне, это по меньшей мере смешно", – отметил Ликарчук.
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