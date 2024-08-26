2024/2025 учебный год: продолжительность недели и каникул школы будут определять самостоятельно

Школы могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебной недели, дня и формы организации образовательного процесса. Кроме того, учебные заведения будут определять, сколько будут каникулы у школьников.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. В школах должны учитывать возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, особенности региона. А также принимать во внимание пределы времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом нагрузки в рамках учебного плана.

"Педагогические советы школ имеют полномочия в пределах автономии самостоятельно определять структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса", – говорится в сообщении.

В то же время, школам рекомендовано определить даты начала и окончания зимних каникул, учитывая безопасность и социально-гуманитарную ситуацию, а также погодные условия.

Образовательное ведомство отметило, что учебные заведения могут применять гибкий подход во время обучения с учетом светового дня, используя смешанный формат или уплотнение программы и т.д.

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