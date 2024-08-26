Учебный год начнется с памяти защитников: МОН предоставило рекомендации

Обучение в школах начнется с почтения памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Такие рекомендации предоставило Министерство образования и науки (МОН).

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Таким образом, планируется отдать честь героизму и самопожертвованию павших за Украину, проявить внимание к семьям погибших и формировать активную гражданскую позицию школьников. Соответствующая рекомендация МОН обнародовала на официальном сайте.

"Во время подготовки и проведения первого урока "Vincit qui meminit (Побеждает помнящий)" педагогам советуют использовать методические рекомендации Украинского института национальной памяти (УИНП) для учебных заведений ко Дню памяти защитников Украины", – говорится в сообщении.

Материалы содержат историческую справку, воспоминания участников, практический блок с упражнениями, словарь терминов для использования на уроке.

В Украине День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства отмечается 29 августа.

С этой датой связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны к полномасштабному вторжению – выход украинских воинов из окружения под Иловайском, отмечают в рекомендациях УИНП.

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