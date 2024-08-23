Будут настоящие школы. Терехов сообщил, как с 1 сентября будет проходить обучение в Харькове

Школьники Харькова будут учиться в смешанном формате, ведь проводить уроки из-за постоянных обстрелов опасно. К началу нового учебного года в метрополитене оборудовали шесть станций, где будут функционировать настоящие школы.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире "Мы-Украина". По его словам, обеспечить офлайн-обучением всех школьников города нет возможности.

"К сожалению, все школьники, которые сегодня в Харькове, не смогут сесть за парты, потому что опасность сохраняется. Мы не можем сегодня открыть школы в режиме офлайн, поэтому работаем над тем, чтобы сделать как можно больше, чтобы наши школьники имели возможность учиться комбинированно. 1 сентября мы оборудовали шесть станций метрополитена, там будут настоящие школы", – сказал мэр Харькова.

Он также отметил, что в городе построена первая подземная школа, в которой сможет учиться 900 школьников в две смены. Кроме того, продолжается строительство еще трех таких учебных заведений и нескольких укрытий.

Терехов подчеркнул, что руководство города пытается максимально обеспечить детям возможность учиться в комбинированном режиме.

Напомним, перед тем как школьники вернутся в школу после летних каникул, родителям следует обратить внимание на подготовку учеников к этому этапу. Детям может понадобиться время для адаптации после спокойного периода летом, особенно если они находились за границей. В частности, поэтому может возникать регрессивное поведение и тревожность во время обстрелов. Детский психолог Светлана Ройз рекомендует возвращаться домой хотя бы за 3-5 дней до начала уроков. Кроме того, родителям следует заранее продумать режим сна и пробуждение.

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