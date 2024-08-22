Подготовка к 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Подготовка к 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Украинские родители готовятся к началу нового учебного года и собирают детей в школу. Нередко список необходимых канцелярских товаров посылают учителя. Однако школьникам нужно приобрести и другие вещи, которые понадобятся им во время образовательного процесса.

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OBOZ.UA собрал информацию, сколько придется потратить родителям, чтобы собрать ребенка в школу. А также советы, как можно сэкономить на покупках, готовясь к новому учебному году.

Подготовка к 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

В зависимости от региона или места приобретения канцелярских принадлежностей его стоимость может отличаться. Так, к примеру, школьный рюкзак может стоить от 500 гривен. Кроме того, некоторые магазины предлагают приобрести его сразу с наполнением – пеналом, сумкой для формы на физкультуру, бутылкой для воды и контейнером для перекуса. Стоимость такого набора будет стартовать от 2500 гривен.

Обязательная канцелярия:

  • тетради – от 6 гривен;
  • дневник – от 30 гривен;
  • обложки для тетрадей – от 20 гривен за упаковку;
  • обложки для учебников – от 30 гривен за упаковку;
  • ручки – от 10 гривен;
  • набор цветных карандашей – от 25 гривен;
  • резинка – от 4 гривен;
  • линейка – от 10 гривен;
  • альбом для рисования – от 25 гривен;
  • фломастеры – от 50 гривен за 6 цветов;
  • пенал – от 20 гривен.

Кроме того, в список могут быть добавлены ножницы, степлер, простой карандаш, цветная бумага и картон, пластилин, клей и т.д. Что будет прибавлять к стоимости от 150 гривен.

Подготовка к 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Также школьникам начальных классов нередко приходится покупать специальные тетради для разных предметов, а старшеклассникам атласы, контурные карты и т.п. Учителя могут предоставлять списки, что еще нужно приобрести для обучения.

Школьная форма в учебных заведениях не обязательна, однако детям все равно приходится обновлять гардероб. Чтобы купить классическую одежду для учеников, родителям нужно заплатить не менее 800 гривен.

Кроме того, следует позаботиться о спортивной форме, цена за которую может стартовать от 450 гривен. Детям также нужна сменная одежда и обувь, которая может отличаться в зависимости от погоды. Поэтому от этого будет зависеть минимальная стоимость школьных сборов.

Подготовка к 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Для того чтобы не купить лишнего, родителям следует предварительно составить список необходимых вещей, учитывая их количество. Также можно посмотреть запасы школьных предметов, которые могли остаться с прошлого года.

Нередко в преддверии учебного года многие магазины предлагают скидки. А зная заранее, что необходимо приобрести, вещи можно заказать в интернет-магазинах или из-за границы, на чем также можно сэкономить. К тому же не стоит покупать все сразу, ведь часто не все понадобится в первые месяцы обучения. Кое-что можно приобрести позже.

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