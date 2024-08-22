Подготовка к 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Украинские родители готовятся к началу нового учебного года и собирают детей в школу. Нередко список необходимых канцелярских товаров посылают учителя. Однако школьникам нужно приобрести и другие вещи, которые понадобятся им во время образовательного процесса.

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OBOZ.UA собрал информацию, сколько придется потратить родителям, чтобы собрать ребенка в школу. А также советы, как можно сэкономить на покупках, готовясь к новому учебному году.

В зависимости от региона или места приобретения канцелярских принадлежностей его стоимость может отличаться. Так, к примеру, школьный рюкзак может стоить от 500 гривен. Кроме того, некоторые магазины предлагают приобрести его сразу с наполнением – пеналом, сумкой для формы на физкультуру, бутылкой для воды и контейнером для перекуса. Стоимость такого набора будет стартовать от 2500 гривен.

Обязательная канцелярия:

тетради – от 6 гривен;

дневник – от 30 гривен;

обложки для тетрадей – от 20 гривен за упаковку;

обложки для учебников – от 30 гривен за упаковку;

ручки – от 10 гривен;

набор цветных карандашей – от 25 гривен;

резинка – от 4 гривен;

линейка – от 10 гривен;

альбом для рисования – от 25 гривен;

фломастеры – от 50 гривен за 6 цветов;

пенал – от 20 гривен.

Кроме того, в список могут быть добавлены ножницы, степлер, простой карандаш, цветная бумага и картон, пластилин, клей и т.д. Что будет прибавлять к стоимости от 150 гривен.

Также школьникам начальных классов нередко приходится покупать специальные тетради для разных предметов, а старшеклассникам атласы, контурные карты и т.п. Учителя могут предоставлять списки, что еще нужно приобрести для обучения.

Школьная форма в учебных заведениях не обязательна, однако детям все равно приходится обновлять гардероб. Чтобы купить классическую одежду для учеников, родителям нужно заплатить не менее 800 гривен.

Кроме того, следует позаботиться о спортивной форме, цена за которую может стартовать от 450 гривен. Детям также нужна сменная одежда и обувь, которая может отличаться в зависимости от погоды. Поэтому от этого будет зависеть минимальная стоимость школьных сборов.

Для того чтобы не купить лишнего, родителям следует предварительно составить список необходимых вещей, учитывая их количество. Также можно посмотреть запасы школьных предметов, которые могли остаться с прошлого года.

Нередко в преддверии учебного года многие магазины предлагают скидки. А зная заранее, что необходимо приобрести, вещи можно заказать в интернет-магазинах или из-за границы, на чем также можно сэкономить. К тому же не стоит покупать все сразу, ведь часто не все понадобится в первые месяцы обучения. Кое-что можно приобрести позже.

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